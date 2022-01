Agência de Notícias dos Emirados – Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação dos Emirados Árabes Unidos desafiam a pandemia da Expo 2020 Dubai

DUBAI, 14 de janeiro de 2022 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos desafiaram a pandemia global com a Expo 2020 Dubai, enquanto 192 países reuniram medidas de precaução rigorosas para garantir a saúde e segurança de todos os envolvidos, Francisco André, Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Confirmaram a celebração do Dia Nacional de Portugal na Expo 2020 Dubai, na presença de Reem bint Ibrahim Al Hashemy, Ministro de Estado da Cooperação Internacional e Diretor-Geral da Expo 2020 Dubai.

Portugal celebrou um itinerário rico em atuações culturais, com a presença de André e Luis Castro, Comissário-Geral de Portugal na Expo 2020 Dubai e de vários responsáveis ​​dos Emirados Árabes Unidos e de Portugal.

A celebração assistiu a apresentações de música folclórica portuguesa que o público apreciou.

Durante o evento, André elogiou a visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos, dizendo: “Os Emirados Árabes Unidos e Portugal têm relações diplomáticas profundamente enraizadas e pretendemos fortalecer nossas relações econômicas e de investimento em um futuro próximo”.

Acrescentou que “a Expo 2020 Dubai é uma oportunidade excecional para empreendedores e investidores partilharem culturas, visões e oportunidades com um público alargado. O Pavilhão de Portugal convida os visitantes a uma viagem ilimitada para explorar Portugal”.

“O grande evento internacional está a decorrer num momento crítico. Pretendemos promover Portugal como uma economia moderna e sustentável que liga culturas e mantém excelentes relações com todo o mundo. Estamos a estabelecer com entusiasmo novas parcerias com os Emirados Árabes Unidos em todos os domínios,” ele adicionou.

Traduzido por: Mina Samir Fouka.

https://wam.ae/ar/dettagli/1395303011182