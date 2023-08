Seja o homem mais rico do mundo, mas apenas por dois minutos – foi o que aconteceu

Por apenas dois minutos ele se torna o homem mais rico do mundo, e então tudo se resume à ilusão. Mas o que houve?

E se disséssemos quem você é? Torne-se o mais rico do mundo Depois do espanto inicial, tudo desaparecerá no ar. Como você aceitará isso?

Foi o que aconteceu com um homem de 50 anos, que estava um pouco minutos Ele realmente se tornou o homem mais rico do mundo. Então tudo no mundo desapareceu, mas por que motivo? Aqui está o que aconteceu

A história que vamos contar é realmente incrível e seu protagonista é A Homem americano na casa dos cinquenta, Que em poucos minutos se tornou o homem mais rico do mundo.

Como isso é possível? o que aconteceu depois disso?

Seja o homem mais rico do mundo por apenas um tempinho

Como bem sabemos o segundo homem mais rico do mundo Forbes é Elon Musk, O atual CEO do Twitter. Na verdade, este último tem activos de cerca de 245 mil milhões de dólares, o que é um activo realmente enorme.

O seguinte é encontrado depois disso Bernardo Arnault E sua família, cuja fortuna é estimada em US$ 222,9 bilhões.

E no final do pedido também encontramos Jeff Bezos, Que perdeu muito após o divórcio da esposa e outras dinâmicas privadas, e seu patrimônio caiu para 152 bilhões.

Muitos se perguntam quem poderia ser o homem mais rico do mundo.

Os homens mais ricos do mundo

Segundo alguns estudiosos e pesquisadores, ele era a pessoa mais rica do mundo Mansa Musa I, Imperador do Mali no século XIV.

Este último correu um Enorme produção de ouro É por isso mesmo que ele é considerado um dos homens mais ricos de todos os tempos. Entre eles também estarão Agosto, O imperador que governou Roma de 27 a.C. a 14 d.C.

Mas voltemos à história que mencionamos que é realmente inacreditável. Haverá um homem de cerca de 50 anos que se tornou por alguns minutosou os mais ricos do mundo. Este não é um gênio ou quem sabe qual é o gênio do dinheiro e da economia.

Chris Reynolds, o homem que ficou rico em minutos

ele Chris Reynolds, 50, é da Pensilvânia. nãoEm 2013, o cara teve uma quantia realmente astronômica creditada em sua conta Paypal, bem 92 quatrilhões de dólares

$ 92.233.720.368.547.800 dólaresEste é o número atribuído ao homem de 50 anos que obviamente ficou completamente sem palavras. Este é um número realmente exagerado que não pode existir.

O fato é que o homem pensou que de repente havia ficado rico. “No começo pensei que alguém deveria me dar 92 quatrilhões de dólares, mas não consigo lembrar quem” disse o homem durante uma entrevista a um jornal local, claramente usando sarcasmo.

Também foi perguntado ao homem o que ele faria com o dinheiro, se pudesse ficar com ele.

“Eu teria pago a dívida nacional dos Estados Unidos da AméricaAcrescentou o homem na casa dos cinquenta anos, que fez questão de salientar o facto de ter sido a maior quantia que já tinha recebido. Paypal até US$ 1.000 Depois de vender rodas simples BMW antigo no eBay.

Enfim, o que aconteceu após a adoção? PayPal Após perceber imediatamente o ocorrido e transferir o dinheiro, cancelou a operação e enviou uma carta de desculpas ao homem.

“Agradecemos que o Sr. Reynolds soube imediatamente que isso era um erro. Garantimos a ele que faríamos uma doação para uma instituição de caridade de sua escolha para apoiar uma causa na qual ele acredita.”

É uma história verdadeiramente incrível, contada e que se espalhou por todo o mundo.

reação

Definitivamente vendo isso como um sinal próprio telefones inteligentes Uma carta de crédito é realmente uma surpresa, especialmente quando você não espera nenhum dinheiro.

Mas você quer conseguir Carta de crédito Sobre um personagem realmente incrível?

Uma figura incrível que você nem consegue contar e contar?

Foi um grande choque homem na casa dos cinquenta cEle recebeu o crédito, mas este certamente percebeu momentos depois que foi um erro.