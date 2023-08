48 graus em Oliastra e nas praias do norte da Europa, onde e quando viajar – Corriere.it

O encontro acontece todas as quintas, sextas, sábados e domingos Em frente ao castelo normando-suábio. As excursões de verão à antiga cidade de Dee começam a partir daí Barry. Porém, em julho e agosto, o ConfGuide quis adiar o horário de visita para as 19h, quando a curva de temperatura começa a cair: antes que fique muito quente. O mesmo cenário a mais de 700 km de distância e algumas linhas paralelas ao norte. Silvia Bragani, para trabalho, caminhando ao sol Florença Pelo menos seis horas por dia, passeio iterativo pelo hexágono: Duomo, Academia de Belas Artes, Piazza della Repubblica, Via Vecchio e Piazza della Signoria. Em Florença, outros guias também fazem a mesma pergunta: «Como trabalhamos de 14 a 17 com 40 graus?». “Procuro sempre as ruas com mais sombra, as ruas medievais interiores”, diz Bragani. Está tão quente aqui que você não consegue respirar. E agora as agências de viagens trabalham para oferecer passeios para aproveitar as horas frias ».

O Ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, escreveu nas redes sociais: “As alterações climáticas estão a devastar o Sul da Europa. Uma era está chegando ao fim.”

De acordo com dados do Copernicus, o Programa de Observação e Observação da Terra da União Europeia, E julho foi o mês mais quente já registrado: 0,33 graus mais quente que no mesmo período de 2019. (mês anterior mais quente) e 0,72 °C acima da média de julho de 1991-2020. Em Jerzo, em Ogliastra, o pico atingiu 48 graus. Não só a Itália: o incêndio está ligado Havaí É o mais perigoso dos últimos cem anos da história dos Estados Unidos, em GréciaE eles acabaram em chamas Corfu, Rodes e Evia. Incêndios – principalmente incêndios criminosos – têm Hectares também queimaram na Sicília, Sardenha e Apúlia. Os ventos fortes e a seca não ajudam a conter o fogo. Durante a sua estadia em Itália, o Ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, escreveu no Twitter (Dia X): “Se as coisas continuarem assim, estes destinos de férias não terão um futuro a longo prazo. As alterações climáticas estão a devastar o sul da Europa. Uma era está chegando ao fim.” Mas será mesmo assim? Se Lauterbach estivesse certo, os empregos de milhões de funcionários estariam em risco. READ Já não é só guerra e inflação, mas a seca está a pesar na economia da UE

O setor do turismo representa 10% do PIB europeu, que emprega 27 milhões de pessoas e corre o risco de fortes repercussões das alterações climáticas.

Só na União Europeia, o sector do turismo representa mais de 10% do PIB e dá emprego a cerca de 27 milhões de pessoas. “Não podemos imaginar esta situação catastrófica na Sardenha. É um absurdo que os turistas antigamente reclamassem que a água do mar está sempre fria, mas agora dizem que está quente. 7 Presidente da Federalberghi Sardenha Paolo Manca. O turismo na ilha segue duas tendências: estadias com descontos e reservas de última hora. A maioria dos estrangeiros reserva férias e a proporção de italianos permanece negativa em relação ao ano passado. “Se houvesse 20 dias em julho de cada ano a 45 graus, obviamente as escolhas mudariam”, explica Manca. Mas as alterações climáticas já estão a alterar parcialmente os hábitos dos nossos viajantes. Quem reserva na última hora olha a previsão do tempo e se não for favorável não pega ferry ou avião para a Sardenha, procura lugares mais perto de casa.

Assumindo um cenário de +4°, a Irlanda seria o país com maior aumento no fluxo turístico, enquanto a Itália veria uma diminuição de 1,69%.

chefe Lonely Planet Itália Angelo Pietro nega quem afirma que os italianos já não vão de férias e mostra uma recuperação nas vendas de guias turísticos, já que estão nos níveis de 2019. “Depois de três anos de pandemia”, especifica, “as pessoas estão a começar a olhar em volta novamente. Na Europa, os que mais evidenciam compras são Albânia, Islândia, Noruega, Suécia e países nórdicos, bem como guias clássicos como Grécia, Portugal e Córsega. Fora do continente, o Japão é um dos países mais populares. “Estudo da Comissão Europeia refuta a hipótese do ministro alemão: se considerarmos apenas a variável ambiental, os visitantes tenderão nos próximos anos a reservar estadias em destinos mais frescos.Assumindo um cenário de +4 graus, A Irlanda se tornará o país com maior aumento de entradas (+9,05%)De acordo com as previsões das pesquisas. Será seguido pela Lituânia, pelo Reino Unido e pela Dinamarca. Por outro lado, destinos costeiros como Chipre e a Grécia perderão as suas reservas. Na Itália, o número de chegadas diminuirá 1,69%. READ Quanto vale este código de telefone? "Incrível": fotos

7% dos turistas classificam os fenómenos meteorológicos extremos como uma das suas principais preocupações nas férias, de acordo com um inquérito da Comissão Europeia de Viagens

O aumento das temperaturas não irá desmantelar os mapas turísticos, mas apenas deslocará as preferências dos viajantes para norte. “É de esperar um aumento da concorrência, com a entrada no mercado, pelo menos em termos de resorts costeiros, incluindo destinos na Europa do Norte e Central, como a Bélgica, os Países Baixos e a Grã-Bretanha. Mas isto não significa que os destinos mediterrânicos serão abandonados, pelo contrário Poderíamos pensar que há uma redistribuição dos fluxos turísticos Em outros meses do ano, como abril e maio, quando as temperaturas são menos altas.