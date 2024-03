Volkswagen ID.3 e ID.7 Tourer: aqui estão as versões GTX

Visual esportivo – Volkswagen completa sua linha elétrica ID com Versões esportivas Do compacto ID.3 e da perua ID.7 Tourer. Ambos são chamados pela abreviatura GTX (ID.3 GTX E ID.7 GTX Tourer), não só tem mais potência, mas também alguns “toques” estilísticos específicos que incluem, entre outras coisas, uma assinatura de luz específica. Uma variante GTX Performance do ID.3 também está disponível, com potência adicional.

Volkswagen ID.3 GTX – o Volkswagen ID.3 GTX (Foto acima) e o desempenho do GTX diferem em potência, o primeiro tem 286 cvenquanto o desempenho Até a altura 326 cv. Ambos partilham um motor síncrono de íman permanente (PSM) APP550 que transmite 545 Nm de binário às rodas traseiras, garantindo uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5,6 ou 6 segundos, com uma velocidade máxima limitada electronicamente de 180 (em GTX). no desempenho da GTX. lá Bateria A partir de 79 kWh (líquidos), um quilometragem Credenciado no curso WLTP 600 km.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer – o Volkswagen ID.7 GTX Tourer (Foto acima) Ele tem 340 cv Garantido por dois motores alimentados por um motor Bateria Com capacidade 86 kWh líquido (91 kWh brutos), o que deverá garantir umaindependência Teoria l 600 km (O valor no WLTP ainda não foi aprovado.) Esteticamente, apresenta um pára-choque distinto com grade em forma de favo de mel, emblemas iluminados e uma “assinatura” iluminada distinta. Todos Elementos pretos Possui acabamento brilhante, cor encontrada nas soleiras laterais e na área inferior do painel traseiro. Aqui também encontramos rodas Skagen de 20 polegadas como padrão. A cabine de passageiros apresenta i Assentos personalizados (aquecedor na frente) com letras GTX perfuradas nos encostos, detalhes em vermelho e costuras vermelhas contrastantes no painel e nas portas. O volante multifuncional também é diferenciado, com costuras decorativas vermelhas.

Observe que é GTX – Ambos têm isso Parachoque Antes específico Há uma nova entrada de ar preta independente com design de diamante e novas luzes diurnas de LED. Os elementos da carroceria têm acabamento em preto com acabamento brilhante, assim como as soleiras laterais e o difusor traseiro. Também representa algo novo rodas de 20 polegadas, que faz parte do equipamento padrão. No interior encontramos bancos desportivos de design confortável em tecido e couro artificial com costuras vermelhas contrastantes. Equipado com o desempenho ID.3 GTX mais poderoso Controle adaptativo da estrutura do DCC.