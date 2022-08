É o mesmo que o Fiat Panda (vídeo)

Inacreditável o que aconteceu no mundo dos carros. A Toyota apresentou o Cinta, que é muito semelhante ao Fiat Panda.

A Toyota apresentou recentemente um novo modelo, o Sienta. É uma minivan, um tipo de carro que ainda teve recorde de vendas no Japão, enquanto na Europa sofreu um declínio significativo. É pequeno e compacto, e tem uma cabine muito grande, com três fileiras de assentos disponíveis para acomodar famílias grandes ou até mesmo grandes grupos de amigos.

Esta é a terceira geração do Cinta e é o carro que praticamente só é vendido no Japão, O que dá aos clientes a oportunidade de comprá-lo Mesmo com uma versão híbrida, ao contrário da série anterior. O comprimento é 4 metros e 30 cm, a largura é 169 cm e a altura é 167.

O esqueleto é semelhante ao do Yaris, dada a plataforma TNGA-B.mas deve-se dizer que esta variante do Sienta é completamente diferente da versão anterior, que do ponto de vista externo parece não compartilhar nada. O novo Cinta é na verdade mais quadradoNa dianteira, foi equipado com faróis de LED e rodas de liga leve de 15 polegadas, que são uma característica deste carro.

Na verdade, olhando mais de perto, ele contrasta completamente com o tamanho do carro, parecendo bem pequeno e as rodas em geral também.. lá ToyotaNo entanto, ele não se surpreendeu pelo fato de apresentar uma versão do Cinta completamente diferente de seu antecessor, mas sim pela semelhança marcante com um carro conhecido na Itália.

Toyota, o novo Cinta é o mesmo panda

Você não precisa ser muito cuidadoso como observador para entender que a terceira geração do Toyota Sienta realmente se parece com uma versão da foto do Fiat Pandaespecialmente a série introduzida em 2012 e que até hoje continua sendo um dos carros mais vendidos na Itália.

Semelhanças significativas podem ser encontradas tanto nas formas gerais, como a carroceria quadrada e redonda, mas também nos detalhes mais difíceis de encontrar, como os faróis traseiros de LED posicionados verticalmente. Esta é uma semelhança realmente óbvia, que atraiu críticas nas redes sociais dos fãs.

Alguns comentários foram muito durosonde alguém falou sobre um carro muito ruim que tem um design que foi praticamente copiado Fiat. As maiores diferenças estão no cockpit, pois o Cinta é um microônibus e, portanto, pode contar com mais espaço.

Voltando ao Cinta, vamos tratar da questão dos motores. Haverá ambas as versões térmicas com motor a gasolina de 1,5 litros, mas também uma híbrida com a ajuda de um ou dois motores elétricos, alimentados por baterias de iões de lítio. Esta variante é certamente muito conveniente na cidade, onde o carro também pode se mover no modo totalmente elétrico.

Assim, o Toyota Ele não recebeu a simpatia de seus fãs Fiat E os entusiastas do panda, que vêem este modelo como difícil de imitar. Goste ou não, o Panda fez história automotiva na Itália e, como mencionado, ainda é um dos carros mais vendidos em nosso país, devido à sua relação custo-benefício e facilidade de pegar a estrada.

Agora seria curioso ver se a casa japonesa e a casa de Turim chegariam a disputas legais, mesmo que pareça muito difícil pensar em algo assim. É claro que os dois carros foram construídos em plataformas completamente diferentes e não têm nada em comum do ponto de vista do método de construção.

Isso ainda será muito discutido nos próximos dias, mas por enquanto aproveite as novas fotos do Sienta e julgue por si mesmo. Claro, você notará algumas semelhanças óbvias para dizer o mínimo, o que o deixará desconfiado. Aqui estão as primeiras imagens do modelo produzido no Japão.