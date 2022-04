O guitarrista Andrea Praido abrirá o Dia do Trabalho “In Rock”.

San Pietro a Maeda (Tchecoslováquia) – A Administração Municipal de San Pietro a Maeda, liderada pelo prefeito Domenico Giamba, em cooperação com a Pro Loco chefiada por Fabrizio Azarito, anunciou a primeira versão Primeiro de Maio San Pietro i Maeda em Rock. Dois dias cheios de música, shows de viagens, exposições e eventos esportivos que animarão as ruas da cidade a partir de 30 de abril até culminar na exposição na Piazza Aldo Moro para o super convidado do 1º de maio em Sampitrese: Andrea Praido, um dos mais importantes e versáteis guitarristas italianos, o histórico Axeman de Vasco Rossi entre o final dos anos oitenta e a primeira metade dos anos noventa, começando com o famoso “Liberi Liberi Tour”, imortalizado na lenda viva de “Fronte Del Palco”. Um julgamento concluído em 1996 com “No Risk…For You”, que lançará Braido na Olympus para os gigantes de seis cordas tão conceituados no exterior, onde jogará, entre rodadas e torneios, na Inglaterra, Alemanha, Áustria, a República Tcheca, Hungria, Espanha e Portugal Bélgica, Holanda, Estônia, União Soviética e quase toda a América do Sul. Também colaborou com outras feras sagradas da música italiana como Zucchero (nell’Oro, Incenso e Birra Tour), Patty Pravo, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Adriano Celentano, Antonella Ruggiero, Enzo Jannacci e Angelo Branduardi, ao ponto de a sua guitarra se cruzar com a do grande Frank Gambal, período que o levará a um aprofundamento no mundo do jazz e da fusão, ao qual dedicará uma parte significativa da sua actividade a solo . Os calabreses acompanharão o Prido La Comriccola del Blasco, a banda Vasco reconhecida nacionalmente há mais de vinte anos.

A noite abrirá oficialmente suas portas por volta das 17:00 com alguns artistas locais se apresentando, incluindo o compositor Giuseppe Magisano, recém-lançado do álbum “Silenzio e Rumore”, E os fatos importantes do universo hard hard da Calábria como Sharada e Kjümmo, com o objetivo de fortalecer o território, em todos os setores, que sempre foi o objetivo da administração de Giampa.

“O evento – declara o autarca – representa um momento importante, coincidindo com o período de recuperação, Após dois anos de hiato, durante os quais não foi possível organizar eventos deste tipo. O programa inclui eventos desportivos, locais dedicados ao artesanato, gastronomia e vinhos locais, mas sobretudo espaços musicais dedicados aos talentos e equipas emergentes do nosso território, porque a Calábria tem muito para oferecer em todos os setores. Então seria uma grande honra receber o músico Dr.E o calibre de Andrea Praido, que encerrará esta celebração de dois dias. O dia 1º de maio será – e Giamba concluiu – um evento único que esperamos renovar e melhorar a cada ano. Um evento imperdível que muitos esperavam e acima de tudo “in rock”.