Dinheiro, está no acelerador! | “O mar e você”, o sonho de Napolitanata atravessando Granada e Porto

Com início em Granada no dia 11 de novembro, “The Sea and You” é um projeto europeu que pretende construir uma ponte perfeita entre as três grandes tradições da música latina europeia: o flamenco, o fado e a canção napolitana. O festival, com duração de seis meses, deslocar-se-á ao Porto (17 de fevereiro) e depois a Nápoles (26 de abril) para a grande final, permitindo que artistas e fãs do género de Espanha, Portugal e Itália encontrem caminhos. Com todos os efeitos positivos da questão em termos económicos. Aqui acolhemos um discurso de Domenico Matagna (foto), cofundador da Associação Napoletanata e um dos idealizadores da iniciativa.

Estamos a participar num concurso europeu? Como está escrito? Nós ousamos? Dúvidas e desejos para nós, filhos da canção napolitana. Estamos nos tornando uma instituição econômica? Sim, porque a ideia deve encontrar equilíbrio financeiro tanto quanto ritmo e melodia. Assim nasceu “Napolitanata”, a associação e espaço de concertos com o mesmo nome que durante seis anos deu vida à primeira e única sala permanente – em Nápoles – dedicada à canção clássica napolitana. Não é uma tarefa heróica, mas exige perseverança e perseverança, capacidade de planear investimentos e rigor nos orçamentos, e as competências necessárias para compilar documentação e planeamento regional. Plano de ação internacional. Porque estamos prestes a sair de Nápoles.

Eu não disse sair, disse exportar. Produção de canções de arte napolitana no exterior: em Espanha e Portugal. Em Nápoles acabamos de inaugurar a exposição “Fabricado em Caruso“Por ocasião do 150º aniversário do nascimento do tenor (aberto até à passagem de ano nas galerias da Galeria Príncipe), mas partiremos dentro de alguns dias. O flamenco andaluz nos receberá. “Granada é a primeira das três paradas do festival.”O mar e você“, dedicado às três irmãs da música mediterrânica – na nossa companhia também há Fado – e podemos fazer tudo isto graças ao projeto liderado por Napolitanata, que é cofinanciado pela União Europeia através do programa CREA-CULT-2022 Em Fevereiro de 2024 estaremos no Porto, junto ao rio Douro, para continuar esta viagem musical que terminará perto do Vesúvio no dia 26 de Abril, quando os músicos espanhóis e portugueses com quem partilhámos trarão a sua música à nossa terra natal. Sea and You” – seu nome é inspirado em ““Ou o mar e você.”“A assinatura assinada por Enzo Gragnaniello com Andrea Bocelli e Dulce Pontes representa um momento especial para a transmissão do património cultural napolitano, do qual não somos o primeiro nem o último proponente. Tornámo-nos porta-vozes da coexistência do Fado e do Flamenco culturas; referência Com respeito pelo repertório de cada um. Assim a nossa sala de concertos encontra um diálogo com Casas de fado Ei O tambor. É uma obra de valor simbólico radical, porque quando imaginamos Napolitanata em 2015, ficámos comovidos ao saber que espanhóis e portugueses já tinham locais dedicados à sua música. Ambientes confortáveis, pequenos restaurantes ou discotecas onde os artistas entram em contacto com os turistas. Quando você toca e canta, o lugar vira uma família. A Napulitanata foi criada com essas perspectivas desde então ligue Candidatei-me à Câmara Municipal de Nápoles para obter para arrendamento o espaço (antigo armazém) onde se encontra a nossa sede. Interceptamos os sedentos fluxos turísticos de Nápoles e dos seus maciços e olhamos num contexto urbano específico – directamente em frente ao Museu Arqueológico Nacional – os recursos necessários ao investimento, com ponte entre concursos públicos e privados. Napulitanata trabalha de forma independente com métodos Marketing local: “Pense local, aja global” sem descurar conteúdos de qualidade.

Uma sala no centro da cidade é um íman e um altifalante para um repertório artístico muitas vezes esvaziado de dignidade artística e de identidade espiritual, e acolhe em Nápoles um modelo de turismo musical europeu quase impossível de imitar e replicar. Ser capaz de se inserir em sua terra por meio da cultura é inestimável. Isso significa que todos nós, músicos que estudamos aqui, não precisamos emigrar. Aqui temos casa e aqui criamos o nosso negócio. Vamos viajar Todas as noites, fique em nosso bairro. De uma ideia que tive com meu amigo pianista Pasquale Cirillo nasceu uma coleção de 12 peças. Recebemos 45 mil espectadores; Somos destaque nos principais jornais e guias turísticos online; Está no mercado o primeiro marketing associado à canção napolitana. Damos aos jovens a oportunidade de fazer serviço público ou formação universitária aqui. Recentemente nomeamos Valéria, Diretora Cultural, para o seu primeiro contrato permanente.

O contexto urbano envolvente começou a respeitar-nos quando a economia do bairro também começou a movimentar-se graças à nossa presença; Taxistas, donos de restaurantes e meios de alojamento têm em Napolitanata um aliado para iluminar uma zona que era pouco transitável à noite, com a rede MANN encerrada. Durante a viagem que faremos a Granada e ao Porto, envolveremos B&Bs, guias turísticos e empresas de restauração, criando sempre um círculo económico vivo e tangível. Nesses dias, o Napolitanata não fechará as portas e continuará a dar concertos, porque a nossa banda é uma Acordeão unidades. Os orçamentos de projetos nos permitem crescer gradativamente, contratando especialistas e investindo em nosso negócio, sem distorcer nossa natureza. O foco e o nosso destino continua sendo a canção napolitana, uma forma de comunicar a história e a nossa identidade.

Domenico Matagna