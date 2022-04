Com energia cara, até uma garrafa de vidro de vinho custa mais

AGI – Alarme a copo para a indústria vinícola italiana. Os suprimentos estão em risco e os preços estão subindo. A crise global e o aumento dos custos de energia, bem como a dependência excessiva de produtos acabados do exterior, têm um impacto significativo: 2022 não será um ano fácil para adquirir matérias-primas para toda a exigente indústria vitivinícola.

A SOS vem das mais importantes associações do setor, como Federvini, Unione Italiana vinhos e cooperativas Alleanza, que – mesmo no último Vinitaly – repetiram o risco de uma situação em que os preços da energia subiriam e entrariam em uma crise logística, o que poderia afetar negativamente a competitividade do setor.

Entre os principais culpados está a indústria do vidro, que parece ser uma grande voz econômica, e que, por um lado, teve que lidar com a forte demanda por garrafas de vinho com maiores importações (também da Rússia e da Ucrânia). crescimento gradual entre 2016 e 2021 – se excluirmos a desaceleração repentina de 2020 – e, por outro lado, tivemos que acreditar Efeitos de um aumento nos custos de energia (particularmente gás para operação de fornos) através do reajuste das tabelas de preços.

Com uma quota de 45% em volume, o segmento vitivinícola está, em todos os aspectos, entre os principais transportadores do segmento da indústria do vidro oco, que apresenta uma produção superior a 5 milhões de toneladas – em crescimento contínuo e constante face aos 4 milhões em 2016 – para um volume de negócios de 2,4 bilhões de euros. Em particular, o componente de vinho espumante compensa.

Segundo estimativas da Assovetro, 2021 deve fechar em +8% em relação a 2020. Até 2024, a cadeia de suprimentos será fortalecida graças a cinco novos altos-fornos e investimentos de 400 milhões de euros, o que garantirá um aumento de 500 mil toneladas de embalagens de vidro por ano. A Itália terá uma capacidade de produção 12% superior aos volumes atuais e deve ser capaz de enfrentar a situação econômica negativa com recursos próprios.

Resumidamente, A produção de vidro custa mais e os aumentos serão distribuídos por toda a cadeia de suprimentos, do produtor ao consumidor. No entanto, para evitar um perigoso muro contra muro com o mundo do vinho a precisar deste material, a Assovetro faz um apelo à comparação: “O vinho é líder no setor agroalimentar e desempenha um papel importante na prioridade da Itália na produção de vinhos ocos vidro”, diz nota durante entrevista ao jornal Tre Bicchieri “Semanalmente, o governo deve fazer um esforço extra para defender todo o setor. Para isso, é necessário abrir uma mesa entre o governo e os sindicatos do setor vitivinícola , grande distribuição e indústria do vidro.”

No sector do vidro, 14 empresas estão activas em Itália com 39 fábricas de produção de recipientes de vidro, 27 no norte, 7 no centro e 5 no sul e têm 7800 funcionários, com um volume de negócios anual, como já referido, de 2,4 milhões. euro. A previsão da indústria vidreira italiana, entre 2020 e 2024, mostra uma tendência crescente, já que serão criados 500 empregos, graças à instalação de mais 5 fornos de fusão com base em um grande investimento, equivalente a 400 milhões de euros.

Enquanto isso, os clientes do setor de alimentos e bebidas importaram cerca de 1 milhão de toneladas de vidro, principalmente da Turquia, Portugal, Ucrânia e Rússia. Mas agora que a Ucrânia e a Rússia estão paralisadas pela guerra, as garrafas estão começando a acabar.