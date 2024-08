ALUGUEIS: Supremo muda regras e como ajustar imediatamente

Como acontece frequentemente, o poder judicial teve de intervir para impor ordem ao caos. Aqui está a decisão sobre a questão do aluguel: O que vai acontecer agora?

O problema dos aluguéis na Itália Sempre foi controverso. Estamos bem cientes do impacto que os aumentos dos aluguéis têm sobre os cidadãos. Mas, nos últimos meses, também registámos protestos de estudantes universitários fora das principais universidades italianas. Hoje, neste ponto, chega-se Decisão do Supremo Tribunal de Cassação O que exige que todos façam escolhas importantes. Aqui está o que muda.

Antigamente, a questão do aumento dos aluguéis estava, na verdade, limitada às grandes cidades. Durante décadas, para citar apenas um exemplo, temos falado de preços desproporcionalmente elevados em cidades como Milão. Mesmo que Roma também não esteja brincando. Mas nos últimos anos, devido à crise económica e à especulação na construção, as cidades provinciais também registaram aumentos significativos.

É claro que quem mais sofre com tudo isso são as mulheres Famílias numerosas, cidadãos em dificuldades económicas e estudantes universitários. Mas também independente com número de IVA Eles são punidos severamente. Mas neste momento chega hoje uma decisão que muda tudo.

Aluguéis na Itália: a decisão revolucionária da Suprema Corte

No seu último acórdão, o Tribunal de Cassação emitiu um importante acórdão que contradiz a posição da Autoridade Tributária relativamente… Taxa fixa aplicada a contratos de arrendamento. Esta reversão legal pode ter ramificações importantes para proprietários de imóveis alugados e profissionais com número de IVA.

O imposto fixo é um sistema tributário opcional Os proprietários residenciais estão autorizados a pagar um imposto alternativo ao IRPEF e sobretaxas locais sobre os rendimentos provenientes de rendas. O sistema, que foi introduzido para simplificar a tributação e estimular o mercado de arrendamento, oferece uma taxa fixa de 21% (ou 10% para arrendamentos acordados) sobre os rendimentos de arrendamento, substituindo os tradicionais impostos sobre o rendimento.

A Agência Fiscal interpretou a legislação observando que os titulares de IVA, como… Profissionais e empresários não podem beneficiar do imposto fixo sobre os rendimentos de arrendamento recebidos, Estas atividades são consideradas rendimentos empresariais ou de trabalho independente e, portanto, estão sujeitas aos impostos normais.

Esta tese foi recentemente invalidada pelo Supremo Tribunal de Cassação, que decidiu que os titulares de IVA também podem beneficiar do sistema de tributação fixa sobre os rendimentos provenientes do arrendamento de imóveis residenciais. O tribunal justificou isso A legislação não prevê exceções específicas para titulares de IVA A aplicação da taxa seca depende apenas da natureza do imóvel arrendado, desde que seja para uso residencial e não para uso utilitário.

Esta decisão representa um ponto de viragem importante para muitos profissionais e empresários proprietários de imóveis residenciais. Agora poderão escolher o imposto fixo e beneficiar de um sistema fiscal mais conveniente e simplificado. Esta decisão também poderá estimular mais aluguéis no setor residencial, contribuindo para o aumento da liquidez no mercado imobiliário. Resta entender agora, Como a agência fiscal se organizará?