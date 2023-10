Produtos para o cabelo que você nunca deve comprar: revela um especialista em cabelo

Você sabia que nunca deve comprar esses produtos para o cabelo? O cientista capilar revela: aqui estão os mais prejudiciais.

O cabelo é o que temos de mais precioso: longo ou curto, liso ou cacheado, seja ele qual for, é lindo e perfeito. Muitas vezes, com penteados diferentes, eles são usados ​​como a melhor arma de sedução de todas. Por este e muitos outros motivos, devem ser cuidados da melhor forma possível e com os produtos adequados.

Vamos ver juntos o que são Produtos queSegundo o cabeleireiro, Você nunca deve comprar Porque tende a prejudicá-lo. Você ficará surpreso ao descobrir e evitará comprá-los. preparar?

Não compre estes produtos: o seu cabelo pode sofrer consequências graves!

lá cuidado capilar É necessário que este último seja verdadeiramente maravilhoso e incrível aos olhos dos outros e ao nosso toque (Vamos ver também como combater a desidratação). Para isso, utilizamos diversos produtos, recomendados por anúncios de TV ou por muitos blogueiros de moda que agora os patrocinam em seus canais sociais. Então vamos ao supermercado e tentamos comprá-los antes que acabem. Porém, muitas vezes nos encontramos, por equívoco, comprando produtos muito prejudiciais aos nossos cabelos. Vamos ver o que são segundo o cabeleireiro.

Os produtos de que estamos falando são aqueles que contêm 2 em 1 ou mesmo 3 em 1. Estes últimos produtos em um frasco contêm:

xampu

Bálsamo

Creme reestruturante

Sabemos muito bem que desta forma ambos poupamos no preço, pois comprar 3 produtos separados em tamanhos diferentes custar-nos-ia uma fortuna, e poupamos na compra, pois temos um frasco na casa de banho, sem necessidade de vários. Apesar disso, é muito errado comprar este último! O motivo é simples: cada objeto tem sua função específica.

Quando decidimos lavar os cabelos, primeiro aplicamos o shampoo, que deve ser aplicado com um pouco de água, no couro cabeludo e massageamos para retirar a sujeira dos cabelos. Depois, depois de enxaguar bem e tirar os resíduos do shampoo, aplicamos o condicionador apenas no comprimento dos cabelos para não deixar os cabelos pesados. Por fim, uma vez por mês ou quinzenalmente, usamos um creme reestruturante capilar que nutre e deixa os cabelos macios.

Quais são as consequências deste shampoo? Pois bem, são diferentes e são eles: coceira, ressecamento, ardor, falta de higiene e obstrução do orifício folicular. Resumindo, é melhor evitar recorrer a estes truques inúteis!