Imposto global, vantagens e desvantagens do novo imposto sobre empresas multinacionais

Um imposto unificado em todos os estados membros, visando empresas multinacionais que exploram “paraísos fiscais”. lá Imposto global Poderá tornar-se uma realidade muito em breve, especialmente em Itália, dado que o próprio Ministério da Economia e Finanças assumiu o encargo de transpor as directivas relevantes da UE até 2024.

Como imposto, pode beneficiar o tesouro de todos os países membros, mas ao mesmo tempo Poderia se tornar um retrocesso a este último. A conhecida questão não resolvida é, na verdade, a questão dos impostos e investimentos preferenciais: dois pontos que podem levar à riqueza de um país e à destruição de outro. Então, fomos passando de uma competição para outra, sempre financeiramente Mas desta vez é mais claro.

Imposto global, começando na Itália a partir de 2024

quando se trata de Imposto global Isto significa um imposto que atingirá todas as empresas que queiram investir nos países participantes, com um nível Imposto mínimo de 15% sobre o faturamento da empresa Com receitas iguais ou superiores a 750 milhões de euros. A partir da proposta, o imposto global acabou por ser oficializado em Bruxelas com uma directiva (2522/2022Depois foi ratificado (até agora) por 130 países da OCDE. Entre estes países está a Itália, com luz verde do Conselho de Ministros em 16 de junho de 2023 Para a Lei da Delegação Europeia 2022-2023Após o recebimento das diretivas da UE a partir de 1º de janeiro de 2024, Por decreto legislativo especial.

A fórmula do imposto mínimo italiano já foi estudada em profundidade No esboço do decreto acima mencionado, apresentado em 11 de setembro. O pagamento será feito através Um retorno separado em comparação com outros impostos, e será obtido por subtração. Por exemplo, se uma empresa multinacional pagar 5% dos seus lucros, o imposto global não será de 15%, mas apenas de 10%. Uma espécie de alteração que visa garantir uma voz eficaz nos orçamentos do tesouro. E plena cooperação entre empresas estrangeiras. Em particular aquelas que atualmente têm mais capital no mundo: as empresas de tecnologia.

O Fórum Económico Europeu também está a considerar a introdução de uma regra de “reshoring”, ou seja, a reintrodução de empresas atualmente localizadas no estrangeiro, para além das fronteiras nacionais. Se devolverem a produção a Itália, o peso do imposto global será compensado reduzindo para metade o valor tributável IRPEF-IRES. Completo com potencial de isenção de IRAP por até cinco anos. Além de reduzir impostos caso invistam, empreguem ou incentivem a participação dos empregados nos lucros. Através desta fórmula, o Estado pretende obter receitas no valor de 3 mil milhões de euros, que é o valor estimado do imposto sobre os lucros bancários adicionais.

Prós dos impostos globais: mais dinheiro disponível Este imposto é falado há dois anos, mas na realidade A questão por trás do imposto global Isso continuou por mais de uma década, especialmente na Europa. Mesmo sendo a União Europeia, ainda Não há igualdade fiscal entre os estados membros. Há países onde a média dos impostos sobre as sociedades atinge mais de 30% (Portugal, Alemanha…), enquanto há outros onde os impostos mal chegam a 10% (Hungria, Irlanda…). Isto leva muitas empresas a transferirem os seus negócios para outros países, contribuindo assim para que eles “Competição injusta.. Isto também se aplica fora da zona euro, onde existem verdadeiros “paraísos fiscais”, que são os destinos preferidos de muitas empresas offshore. As consequências de um imposto global poderiam ser muito positivas para os países participantes. Além de acabar com a concorrência fiscal, a imposição de um imposto sobre as sociedades levaria a um aumento das receitas fiscais na ordem dos milhares de milhões de euros. Apenas para a União Europeia, estime Fundação Fiscalestamos falando sobre Mais 40 mil milhões de euros até ao final do ano Mesmo para 220 mil milhões de dólares para os países da OCDE. Por exemplo, países como a França, a Alemanha e o Reino Unido registarão aumentos Receita anual com imposto global respectivamente de: 1,5 mil milhões de euros (1,58 mil milhões de dólares) anualmente a partir de 2026;

Entre 1,9 mil milhões de euros e 2,2 mil milhões de euros (2,09 a 2,4 mil milhões de dólares);

2,3 mil milhões de libras anuais até 2027-2028 (2,7 mil milhões de dólares). READ Bancos, com a crise do Credit Suisse, o entretenimento é mundial - Corriere.it

Soma-se a isso o fluxo de investimentos. Uma vez que já não existe um fosso entre as economias desenvolvidas, será adequado que as empresas invistam em países onde ainda é possível obter… Atitude competitiva satisfatóriaMesmo que você tenha que pagar mais. No entanto, não seria apropriado recorrer a países que, embora garantam impostos preferenciais, estão em desvantagem a nível estrutural (desenvolvimento, dimensão, localização geográfica…). uma espécie de nova estrutura económica global, Onde a União Europeia e os países ocidentais tomarão novamente a iniciativa.

Obviamente isso dependerá do modelo tributário. Na verdade, já a partir deste ponto, a tributação global pode representar um problema, especialmente entre os países de origem e os países “destinatários” do imposto mínimo.

Desvantagens do Imposto Global: Impostos e Investimentos

A aplicação do imposto deve passar para os estados.”marketing“, isto é, aqueles que estão nele Os consumidores que compram serviços e bens avaliam Da empresa em questão. Basta ter 20 mil milhões de dólares em volume de comércio global e uma margem de lucro de 10% para ser considerado “tributável” e poupar impostos. Mas isso é só se Avenida (Taxa de imposto efetiva) Menos de 15%: Nestes casos, o imposto global é… imposto extra (taxa de mobilização) para equilibrar a retirada.

Daí a primeira controvérsia fiscal global. O país de origem da empresa pode depender Impostos domésticos mínimos (Sobretaxa local mínima qualificada – fornecido) para recuperar a ação perdida. Caso contrário, o país de residência da empresa-mãe fornecerá o seu próprio local Regra de inclusão de renda (EU). Se isso também não acontecer, só então os países estrangeiros onde as multinacionais operam podem decidir recorrer a elas Base de pagamentos sob impostos (Utpr), mas numa fórmula que tem em conta o número de trabalhadores e o valor dos ativos tangíveis. Na prática, existe uma hierarquia fiscal, se não uma competição para ver quem é tributado primeiro. Haverá muitos países que perderão.

Mais uma questão de investimentos. Como mencionado anteriormente, os impostos fixos globais tornarão as economias avançadas novamente competitivas, mas prejudicarão as economias que utilizaram esta alavancagem. Para compensar as desvantagens competitivas estruturais de que sofrem. Isto significa impedir que os países em desenvolvimento aspirem a tornar-se países estáveis, se não desenvolvidos. Como mencionado o som, Em estudo realizado por Serrato em 2019“,”O aumento do custo de capital de Porto Rico devido à reforma fiscal dos EUA de 2017 destaca como as empresas multinacionais estão a transferir empregos e investimentos em grande escala para fora da ilha das Caraíbas.“.

Isto não se aplica tanto aos países em desenvolvimento como às economias da União Europeia. Haverá países como o Reino Unido, França, Alemanha e Itália que Eles podem ver suas posições fiscais garantidas, Desde que sejam utilizadas ferramentas como créditos para pesquisa e desenvolvimento ou impostos preferenciais para investimentos e emprego. O mesmo acontecerá com países como a Irlanda, a Suíça e Singapura, que terão de transferir a concorrência para outras frentes fiscais, como as contribuições sociais no trabalho, os impostos sobre a propriedade e muito mais. E finalmente aqueles que, sem a influência dos impostos, Eles não serão capazes de compensar seus defeitos estruturais iniciais.