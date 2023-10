O novo crossover japonês chega à Itália e conquista a todos: ótimo preço de lançamento, você pagará 7.000 euros menos

O novo crossover japonês chega à Itália em 7 versões, das quais 2 estão em exibição pela primeira vez. O preço de lançamento é óptimo, menos 7.000 euros!

O mercado automóvel italiano é enriquecido com Um novo crossover japonês conquista a todos Graças ao preço de lançamento muito vantajoso. É um carro com um design atraente, equipado com todas as tecnologias inovadoras e um interessante conjunto de opções. O preço de lançamento é mais único do que raro, e com um desconto de 7.000€ no preço de tabela, apresenta-se como uma oportunidade imperdível para quem procura um automóvel moderno, prático e confortável.

O novo crossover japonês em questão já foi um sucesso, com especialistas da indústria elogiando o seu desempenho, segurança e conforto. Mas não só: o seu preço de lançamento verdadeiramente vantajoso torna-o acessível a um vasto leque de compradores que podem assim beneficiar de uma oferta imperdível.

Quanto custa um novo crossover japonês: uma oferta incrível

Toyota acaba de apresentá-lo Novo modelo C-HR, um carro que atraiu a atenção de muita gente pelo seu design dinâmico e tecnologias avançadas. Com o lançamento do novo C-HR, foi tomada a decisão de oferecer aos compradores uma ampla gama de motores para atender às diferentes necessidades.

No total, Existem quatro versões eletrificadas para escolher, com versões full hybrid (HEV) de 1,8 e 2,0 litros com 2WD e uma versão híbrida plug-in (PHEV) de 2,0 litros com 2WD. Além disso, a versão Hybrid 2.0 também está disponível com tração integral inteligente AWD-i. Sete níveis de acabamento diferentes estarão disponíveis na Itália: Active, Trend ECO, Trend, Lounge, GR SPORT, Lounge Premiere e GR SPORT Premiere.

Todos os modelos contarão com a versão mais avançada do pacote Toyota Safety Sense que inclui funções de segurança ativa e assistência ao motorista. O nível de equipamento Active, disponível apenas com o motor 1.8, já conta com uma generosa lista de equipamentos que inclui o sistema de segurança ativa e novas funções de assistência ao condutor. Depois, há rodas de liga leve de 17 polegadas, faróis de LED, cockpit digital de 12,3 polegadas, sistema multimídia Toyota Smart Connect com display de 8 polegadas e integração sem fio para smartphone, câmera de ré, controle de temperatura automático de zona dupla e sistema ecológico. -interior de tecido amigável.

o O nível direcional está disponível em todos os motores Difere do modelo Active em alguns elementos adicionais, incluindo rodas de liga leve de 18 polegadas, sistema multimídia Toyota Smart Connect com tela de 12,3 polegadas e sistema de navegação integrado, faróis Prisma LED, vidros traseiros escurecidos, ponto de luz ambiente e pintura metálica (toque no acabamento em dois tons disponível com custo adicional). O nível Lounge é o nível de acabamento mais alto e inclui teto panorâmico, iluminação ambiente de 64 cores, rodas de liga leve de 19 polegadas, interior em tecido ecológico, porta traseira elétrica e pintura metálica em dois tons.

O nível de equipamento GR SPORT, em comparação com a versão Lounge, inclui jantes de liga leve pretas de 19 polegadas, suspensão desportiva, exterior com detalhes exclusivos GR SPORT e interior em camurça e couro sintético ambientalmente sustentável com logótipos GR SPORT.

O Trend ECO representa uma alternativa interessante ao motor 2.0 PHEV, pois permite o acesso à gama Ecobonus dedicada a carros totalmente elétricos graças às emissões reportadas em 19 g/km no ciclo combinado WLTP. Por fim, o Lounge Premiere e o GR SPORT Premiere estarão no topo da gama por tempo limitado e incluirão um novo acabamento two-tone+, um sistema de áudio JBL premium e um head-up display.

Em termos de preços, o preço do novo Toyota C-HR começa nos 35.700 euros para a versão 1.8 HEV Active e chega aos 51.900 euros para a versão 2.0 PHEV GR SPORT Premiere. O preço do 2.0 HEV começa nos 41.200 euros na versão Trend, enquanto a variante AWD-i custa mais 2.500 euros. Finalmente, o preço de tabela do Trend Eco 2.0 PHEV é de 43.700€. Durante o período de lançamento existe um desconto de 3.750€ em caso de retoma ou sucateamento e financiamento Toyota Easy Next. Isto eleva o preço do modelo Active com motor 1.8 HEV para 31.950€ e do Trend ECO 2.0 PHEV para 36.950€, graças ao Ecobonus oferecer um desconto de 6.750€.