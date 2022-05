O bônus para a Internet rápida está chegando: como encomendar 300 euros do estado?

A digitalização da Itália passa inevitavelmente pelo plano de desenvolvimento que o governo está tentando implementar para melhorar a qualidade de vida na Itália e em nome do progresso. Não há apenas uma chave para a transição para uma nova geração de TV / set-top box capaz de aumentar a qualidade do sinal, com bônus relacionados. O esquema de vouchers do governo fornecerá outras oportunidades.

Na verdade, já se falava disso na época da pandemia do coronavírus, mas você quer que o desligamento seja lento no processo usual, nada foi feito ainda. Talvez, desta vez, os tempos sejam mais maduros.

o governo, Aliás, já lançou a consulta pública para estes descontos esperados e prometidos até ao final de 2020. A consulta, em que os operadores participam para determinar as regras finais, termina este mês e inclui 300 euros Bom para todas as famílias italianas, sem limites de renda.

A segunda fase do plano de digitalização do país

Cuidado para não confundir com um plano de voucher empresarial, que visa potencializar o contato com um internet de alta velocidade A digitalização do sistema produtivo em todo o território nacional. Este já está em funcionamento desde 1 de março e destina-se a empresas que possam solicitar um mínimo de 300 euros a um máximo de 2500 euros por serviços a ligar para Ultra banda larga De 30 Mbit/s a mais de 1 Gbit/s. Este destina-se especificamente aos cidadãos.

A decisão, que aguarda ratificação, prevê a introdução de um importante privilégio que afetará todos os cidadãos, independentemente de De Essie: Pode ser solicitado sem qualquer limite, exceto para as categorias fornecidas.

O governo destinou 400 milhões (407 para ser exato) a esta iniciativa: os cidadãos que se enquadram nas categorias que podem candidatar-se ao prémio de Internet rápida e vão receber vales até trezentos euros para ultra-banda larga, com um máximo de 24 meses ou mais no final do valor do governo alocado para o processo de digitalização Este país.

Esta medida já existe, mas está sujeita a limites de rendimento com a barreira introduzida pelo ISEE, que ascende a dois mil euros. Praticamente falando, essa barreira não existe mais no Estágio 2, há no máximo Trezentos euros por famíliadesde que esteja sem serviços de conexão ou serviços de conexão abaixo do desempenho de NGA (inferior a 30 Mbps).

O Ministério do Desenvolvimento Econômico escolheu Infratel Itália Como órgão de implementação da Estratégia Italiana de Ultra-Banda Larga. É uma empresa pública italiana que atua no setor de telecomunicações para o Ministério do Desenvolvimento Econômico, e é uma empresa interna do mesmo.