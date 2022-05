“Mais passos são necessários na construção monolítica”

a partir de comunidade de carvão e de aço para mim A próxima geração da União Europeia. Em sete décadas, a Europa emergiu da O segundo conflito mundial Eu embarquei em um caminho marcado por uma taxa mais alta do que nunca solidãoE mantenha-se firme E simbioseEmbora não houvesse erros, muito ficou inacabado e o longo caminho a ser percorrido para chegar ao objetivo, os Estados Unidos da Europa, ainda era longo e acidentado. O progresso, no entanto, pode ser resumido bem no quadro da transição da indústria pesada e combustíveis fósseis há setenta anos para o atual (também) fundo de investimentos em transformação ambiental e digitais. Um progresso que deve ser protegido das repercussões externas e internas da guerra que durou mais de dois meses no Leste Europeu, em Ucrânia.

O primeiro passo nesta jornada foi dado 9 de maio Setenta e dois anos atrás, com um comunicado emitido por um “Primeiros Fundadores” Da casa comum europeia. Nesta data, aliás, em 1950, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schumann Ele fez um discurso que lançou as bases para o nascimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a primeira empresa europeia supranacional a oferecer agrupamento de carvão e produção de aço França E Alemanha, sob uma autoridade suprema comum “no âmbito de uma organização à qual outros estados europeus podem aderir”. Em seguida, a República Tcheca foi fundada em 18 de abril de 1951 com Tratado de Parisassinado por seis países BélgicaO A República Federal da AlemanhaEU’ItáliaO Luxemburgo Que Holandaaté 23 de julho de 2002, conforme prazo estabelecido no tratado fundador.

estágios

Idealizado pelo político francês, o projeto visa unir esforços frutíferos para lançar as bases comuns para o desenvolvimento econômico e garantir um futuro pacífico para o continente. No entanto, o próprio Schumann estava ciente de que teria que passar várias etapas Para alcançar o que ele chamou de “União Européia”, que hoje éUnião Européia para 27 estados membros. Esses estágios estavam lá Comunidade Econômica Européia e a Comunidade Europeia de Energia Atômicaque foi instituída com os Tratados de Roma em 25 de março de 1957. No ano seguinte, em 19 de março de 1958, foi realizada em Estrasburgo A primeira reunião do Parlamento Europeu, presidida pelo próprio Schumann. A partir de 30 de março de 1962 o aparelho passará a se chamar Parlamento Europeu. Os anos sessenta passaram por acontecimentos históricos que marcaram o antigo continente, como bolha Economia e Conflitos 1968. Neste quadro, o governo comunista da Alemanha Oriental em 1961 construiu o muro que divide Berlim, e por outro lado em 1962 a Comunidade Económica Europeia lançou a sua primeira Política Agrícola Comum e no ano seguinte assinou em Yaoundé, Camarões, seu primeiro acordo internacional. Nos anos setenta começa um arquivo O primeiro alargamento da comunidade europeiacom o número de Estados membros aumentando de seis para nove após a entrada de DinamarcaE Irlanda E Reino Unido E no final do contrato As primeiras eleições diretas, pelos cidadãos, pelos membros do Parlamento Europeu. Na década de 1980, outros países aderiram à comunidade europeia GréciaO Espanha e a Portugale foram lançadas as bases – com o Direito Europeu Comum – para mercado único. Os anos noventa deram uma importante e decisiva aceleração ao processo de unificação do continente, que também foi ultrapassado pelas guerras balcânicas que eclodiram após a dissolução da União Europeia. Iugoslávia. Em 1992 um Maastrichtna Holanda, o tratado que levou à emissão doUnião Européia e seus cantos específicos, ou seja.união econômica E monetárioO Política estrangeira Baseado em segurança comumcooperação em justiça. No ano seguinte, foi criado o mercado único, que livre circulação de pessoasBens, serviços e capitais. Na esteira dessa liberdade de movimento, em 1995, foi criado o . borda interna. em sete países (que mais tarde se tornaram 26)Acordo de Schengen, permitindo que os viajantes se desloquem entre eles sem ter que verificar seu passaporte. A primeira década do século XXI é marcada por uma série de acontecimentos decisivos, como a introdução do euro sob a forma de notas e moeda (1 de Janeiro de 2002), e os efeitos da crise financeira surgiu em 2008 em Estado unidovitória Saída do Reino Unido da União Europeia para mim Referendo Em 23 de junho de 2016 para lançamento Reino Unido Da União Europeia, e por fim a emergência sanitária, social e económica causada pela pandemia Vírus corona Resultando no lançamento do fundo em julho de 2020 o próximo Para ajudar a recuperação econômica dos estados membros, a guerra às portas da União.

Federação pragmática e federação ideal

Desde o início da guerra, a União Europeia fez mais de uma oferta de coesão com aprovação Cinco pacotes de penalidadesambos dirigidos a Oligarquia Russa Perto de Putin das empresas da Federação Russa. Mas quando a discussão se volta para recursos energéticosAlgumas rachaduras começam a aparecer na parede do aparelho. EU ‘Hungria Medidas realmente exibidas comoEmbargo russo de petróleo e gás. Para entender como superar as divisões, há poucos dias, em Estrasburgo, o Primeiro-Ministro italiano Mario Draghi Ele delineou os caminhos que a União Europeia deve seguir para superar imediatamente a crise da pandemia e da guerra e, assim, “ser capaz de assumir o próprio futuro”. “nós precisamos federalismo pragmáticoque inclui todas as áreas afetadas pelas transformações em curso – da economia à energia e à segurança”, disse o CEO italiano. Mas devo acrescentar que nunca antes os nossos valores europeus de paz, solidariedade e humanidade foram defendidos. essa defesa foi difícil para o individualismo das nações, foi mais difícil do que nunca. Precisamos não apenas de uma federação pragmática, mas também de uma A federação ideal. Se isso requer o início de um processo de revisão do tratado, explicou Draghi, deve ser adotado com coragem e confiança. Entre as regras que há mais tempo se dizem sobre o desejo de reforma estão o mecanismo de consenso e o direito de veto, e Pacto de Estabilidade e Crescimentoque limita incapacidade Governo dos estados membros 3% do PIB e dívida 60%.

a entrevista

Comemorando o dia Dia da EuropaE Interris.it Ele entrevistou o ex-parlamentar, jornalista e presidente da fundação liberal Fernando Adornato.

Qual é o significado de 9 de maio à luz do contexto atual?

“Essas são as palavras de Draghi em Estrasburgo, ou seja, a necessidade de um ‘salto’ no unilateralismo para superar os atrasos e alcançar a transformação ambiental e digital. Damos passos em frente quando agimos como se estivéssemos unidos: a UE sabe responder às eventos negativos, como a pandemia e a guerra, mas não fez planos para o futuro. Ainda. Duas questões estão abertas hoje, a questão institucional e a outra sobre o espírito da união.”

Você pode nos explicar?

A primeira é crucial se queremos realmente gerir a auto-suficiência energética, o acolhimento de migrantes, a política externa e de defesa, um exército europeu comum e as alterações climáticas em conjunto. É necessário passar de um compromisso de consenso unânime para uma maioria qualificada. Então precisamos dar aos cidadãos europeus um “cetro”: eles devem votar no Presidente do Parlamento Europeu.”

E o que ele chamou de espírito de união?

“Os Estados Unidos da Europa não podem existir sem uma visão comum do mundo. Nesse sentido, pagamos o erro do então Presidente do Congresso Europeu, Valéry Giscard d’Estaing, que em 2003 recusou-se a incluí-lo na União Europeia Constituição (o texto nunca foi adoptado após a rejeição da Convenção Europeia). Referendo francês e holandês, entãoReferência às raízes cristãs da Europa. No entanto, quando você diz Europa, você está dizendo São Francisco e Albert Einstein ao mesmo tempo, o cristianismo e o Iluminismo são os motores do desenvolvimento da identidade cultural europeia. É necessário encontrar um local adequado e ferramentas para a retomada desse discurso, caso contrário, sem os Estados Unidos da América as nacionalidades poderiam voltar para destruir o continente – enquanto a República Tcheca foi fundada no sonho de eliminar a guerra para sempre.”

O que você acha dos sucessos e vantagens mais importantes que as pessoas alcançaram neste processo de unificação europeia até agora?

Além da união econômica e de uma moeda única, os melhores movimentos foram as respostas à pandemia e à guerra. O EU Next Generation Fund é uma espécie de “troca” de dívida e partilha de instrumentos financeiros. O outro fala a uma só voz sobre política externa. As crises, se interpretadas corretamente, podem se transformar em oportunidades e estamos preparados para o que passamos com a pandemia. O mundo que enfrentaremos nas próximas décadas exigirá grande esforço, compreensão e altos níveis de cultura política, e teremos que ter cuidado para agir.”

A questão da gestão dos fluxos migratórios é controversa na União Europeia. Que esforços deve a UE fazer para definir uma política comum de migração?

Nossa relação, pelo menos com os países ribeirinhos do Mediterrâneo, está falida, basta pensar na Líbia ou no gás, que estamos ligados aos russos. A cooperação não foi tão forte e ele não prestou a mesma atenção. É necessário rever o Tratado de Dublin, porque a União Europeia não pode deixar de acreditar que Itália, Grécia e Espanha são as suas fronteiras.”

Qual é o sinal da União Europeia confirmando Macron nas eleições presidenciais francesas, onde enfrenta Marine Le Pen pela segunda vez?

“Nem todas as datas eleitorais podem criar tensão na União Europeia, mas as verdadeiras eleições que devem interessar devem ser as eleições europeias. Por isso, ou a Europa vai dotar-se das ferramentas que a tornarão uma grande força política, económica e estratégica , ou sempre enfrentará o perigo de se perguntar o que está acontecendo em estados individuais”.

Schumann disse na abertura de sua declaração: “A paz mundial só pode ser salvaguardada por esforços criativos proporcionais às ameaças que a ameaçam”. O que seriam esses “esforços criativos” hoje?

Vencer esta guerra é crucial para construir a paz. Em geral, é necessária uma estrutura racional para o debate sobre organizações internacionais. As Nações Unidas são fruto da Segunda Guerra Mundial e não parecem mais apropriadas: os estados individuais capazes de exercer o veto são capazes de constranger a organização a debater sobre o mundo e as relações internacionais. Novas ferramentas devem ser encontradas para resolver as diferenças entre os países.”

Se você quiser comentar sobre o artigo, envie um e-mail para este endereço: Escreva para @[email protected]

mais perigoso: Os anúncios que aparecem na página são gerenciados automaticamente pelo Google. Embora todos os filtros necessários estejam no lugar, pode acontecer de encontrar alguns sinais intrigantes. No caso, mesmo que não seja baseado em nossa vontade, pedimos desculpas aos leitores.

Doação