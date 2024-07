Cobrando bônus para carros elétricos, vamos tirar dúvidas. O seu valor é de 1.500 euros para particulares e 8.000 para unidades residenciais

A aplicação do bônus dos postos de recarga elétrica começa na segunda-feira, 8 de julho, e é a contribuição para quem instalar uma nova estrutura de recarga para carros movidos a bateria que voltam aos trilhos este ano.

A reedição foi aprovada graças ao decreto do mês passado assinado pelo Ministério da Indústria que destina 20 milhões de euros para compras efetuadas por particulares e unidades residenciais no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Participação, administrada pela Invitalia, Pode ser encomendado a partir das 12h00 da próxima segunda-feira: Aqui está a plataforma de TI sincero.

A contribuição diz respeito a compras e instalações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2024 por pessoas físicas residentes na Itália e unidades residenciais representadas pelo administrador temporário ou proprietário de condomínio autorizado. As contribuições de capital cobrem 80% do preço de compra e instalação da infraestrutura de carregamento (por exemplo, postes ou caixas de parede).

A contribuição máxima é de 1.500€ para utilizadores particulares e de 8.000€ no caso de instalação em áreas comuns de edifícios partilhados.

Beneficiários

Os beneficiários são os utilizadores locais, ou seja, pessoas singulares residentes em Itália, e unidades residenciais no caso de instalação em partes de uso comum. Não se espera que proprietários de empresas ou empresas individuais possam solicitar contribuição.

Quais despesas são cobertas?

Espera-se que contribua para a aquisição e implementação de infraestruturas de carregamento, incluindo os custos de instalação de estações de carregamento, sistemas elétricos, obras críticas e sistemas e dispositivos de monitorização; Custos de design, administração de negócios, segurança e testes; Custos de ligação à rede eléctrica através da activação de um novo POD (Ponto de entrega).

Como enviar uma inscrição

É necessário alcançar o novo Área pessoal Através do sistema público de identidade digital (SPID), carteira de identidade eletrônica (lá(ou Cartão de Serviços Nacionais)O sistema nervoso central) para a ação online especificada; Neste momento, no seu balcão pessoal, poderá escolher o incentivo a que pretende candidatar-se ou solicitar mais informações através do serviço “Fale Comigo”. Na lista suspensa, você deve selecionar o item Colunas Locais e concluir todo o pedido: A conclusão requer um endereço de e-mail verificado (Beck) ativo.

Quais documentos

Pessoal especial necessário:

Código fiscal e documento de identidade do requerente;

Cópia das faturas eletrónicas relativas à aquisição e instalação de infraestruturas de carregamento;

Extratos de conta corrente evidenciando pagamentos associados a faturas eletrónicas relativas à aquisição e instalação de infraestruturas de carregamento; Os pagamentos das obrigações de despesas objeto do pedido de desembolso deverão ser efetuados através de conta corrente em nome do beneficiário e exclusivamente por transferência bancária ou por transferência de crédito SEPA, ou por cartão de crédito ou débito em nome do beneficiário da contribuição;

Relatório final relativo ao investimento realizado e correspondentes despesas incorridas;

O certificado de conformidade adequado emitido pelo instalador, comprovando o sucesso da instalação da infraestrutura;

Dados da conta corrente para a qual será solicitada a contribuição.

Para unidades residenciais: