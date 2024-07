Sob contrato com a Stabia Main Port, empresa que explora o antigo cais de Castellammare di Stabia (Nápoles) onde Mark Zuckerberg e sua família Seu mega iate “Launchpad” está atracado e todos estão sujeitos ao máximo sigilo e à mais rigorosa segurança. O navio principal que navegou pela Baía de Nápoles durante dias para descobrir suas maravilhas naturais e culturais é uma joia de US$ 300 milhões. Mas os seguranças sorriem ao verem um menino chegando da antiga fábrica de biscoitos Di Capua, que, bem em frente ao cais dos Bourbon, produz desde 1908 um dos produtos gastronômicos mais característicos da província meridional de Nápoles: os biscoitos castellammare , também conhecido no dialeto napolitano como “fascotti”. “Pippiniello di Capua me enviou. São estes os biscoitos dos heróis que o prefeito Luigi Vicenanza quer apresentar como homenagem.” E então até os temores de uma possível invasão de privacidade desaparecem. “Achei que seria bom, simbolicamente, combinar tradição e inovação: o tradição dos biscoitos Castellammare e a inovação que é Tradutor Mark Zuckerberg Sua principal”, explica o prefeito de Stabia.

Biscoitos campeões Mas por que o campeão do biscoito? A resposta está no fato de que Pepinello de Cápua Hoje, que dirige a fábrica de biscoitos em sua quarta geração, é o mesmo que serviu como timoneiro dos irmãos Abagnale, lendários campeões de remo também naturais de Castellammare: “Treinamos nas mesmas águas onde o iate de Zuckerberg está atracado”, ele diz. É por isso que, quando o prefeito nos deu a ordem, pensamos que o inventor do Facebook iria ganhar um biscoito herói. “Senti-me orgulhoso, como quando eu, Giuseppe e Carmine Abagnale, subimos ao topo do pódio nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial.” READ Tramonti, workshops sobre a dieta mediterrânea com alunos do projeto Erasmus +.

Multidão no palco Mas é isso CastellammareDesde que hospedou o mega iate de Zuckerberg em suas águas, ela se sente uma vencedora. A fila de pessoas que se amontoam no cais para tirar fotos ou tirar uma selfie com o majestoso barco número um do Meta ao fundo, o Vesúvio e o antigo estaleiro onde foi construída outra joia dos mares, Américo Vespúcio, é praticamente interminável.

Ao redor do Golfo Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, iniciou na quinta-feira a sua longa viagem pelas águas de Nápoles. Depois de visitar as escavações em Pompeia, a poucos quilómetros do porto onde está atracado o seu grande iate, decidiu primeiro escalar a montanha. Vesúvio Então, em outra visita “ultrassecreta”, ele se expandiu para uma ilha capri. “Há muitas belezas e tesouros para admirar em nossa terra, tanto do ponto de vista paisagístico quanto cultural – enfatiza o prefeito de Castellammare Luigi Vicenanza – por isso quis homenagear Zuckerberg com um pequeno presente. nosso porto é motivo de orgulho para nós e nos impulsiona a trabalhar ainda mais para oferecer serviços cada vez mais modernos a quem nos visita, inclusive os do International Aircraft Group.”

