Quais os melhores tipos de pizza congelada para comprar nos supermercados italianos?

Amantes de pizza, vocês estão no lugar certo porque hoje vamos revelar os melhores tipos de pizza congelada que podem ser compradas nos supermercados italianos. Antes considerada um produto de baixa qualidade a ser evitado, a pizza congelada é hoje uma das refeições favoritas dos consumidores italianos para um jantar rápido de fim de semana. Todo mundo adora, jovens e velhos, e até os napolitanos concordam e consideram-na uma alternativa válida à pizza pedida em casa. Dos sabores clássicos e tradicionais aos sabores mais especiais e deliciosos, também provámos uma grande variedade de pizzas congeladas compradas em supermercados e as entregamos com louvor (o nosso paladar agradece!). Com uma cerveja gelada, a companhia certa e talvez assistindo ao Campeonato Europeu de Futebol na TV, a pizza congelada vira um jantar delicioso.

Por que comer pizza congelada não é mais um tabu?

Partimos do pressuposto de que até os italianos comem lá hoje Pizza congelada Não é mais considerado tabu, como beber vinho no café da manhã ou comer insetos. Italianos, jovens e velhos, adoram pizza e costumam comprá-la na seção de congelados do supermercado. Os motivos dessa escolha são diversos: pela praticidade, para economizar tempo e dinheiro e também porque é uma delícia.

Se você também é fã desse produto alimentício congelado, ficará curioso para conhecer as melhores marcas que pode comprar no supermercado. A pesquisa de mercado avaliou e comparou 40 marcas (de Findus a Buitoni, passando por Cameo e Esselunga). Vários elementos são levados em consideração: a presença de aditivos, gorduras, carboidratos, o nível de gorduras saturadas, sal e até a presença ou ausência de vegetais (que como sabemos são muito benéficos para a saúde e são recomendados por nutricionistas e pela Organização Mundial de Saúde). Organização).

Lista das melhores pizzas congeladas para comprar

Encontramo-la em primeiro lugar no ranking das melhores pizzas congeladas para comprar no supermercado Italpizza número um marinara. Em segundo lugar no ranking Pizza Orgânica de Eslonga Vegetal com Trigo Kamut (A presença de vegetais é recompensada, assim como o uso de farinha.) Em terceiro lugar ficou a pizza da marca Ache-nos Isso é dizer Pizza vermelha Findus.

A famosa e conhecida pizza da marca Bettoni ocupa a sexta, nona e décima primeira posição. Marca de pizza congelada Celeiro Ficou na 15ª posição, enquanto aquela marca uma barreira Em décimo sexto e décimo sétimo lugar. A clássica pizza Margherita congelada do Carrefour aparece em 23º lugar, enquanto a pizza Tre Mulini da Eurospin está em sétimo lugar no ranking.

A partir de agora, quando você comprar pizza congelada no supermercado, provavelmente decidirá melhor qual comprar, mesmo que gostos sejam gostos e cada um tenha suas preferências alimentares.