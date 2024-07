Mark Zuckerberg em Castellammare com dois mega iates

Basquete e cinema

–

O carro-chefe, Launchpad, é na verdade um verdadeiro transatlântico de luxo. Como mencionamos, tem 118 metros de comprimento e ostenta a bandeira das Ilhas Marshall. Construído em 2024 no estaleiro holandês Feadship, teria custado a Zuckerberg cerca de US$ 300 milhões. Este é o presente que ele se deu por ocasião do seu 40º aniversário, no passado dia 14 de maio. Além das diversas suítes, o navio conta com quadra de basquete e sala de cinema. Pode haver 26 convidados, enquanto a tripulação inclui 48 pessoas. A velocidade máxima que pode atingir é de 20 nós, enquanto a velocidade de cruzeiro é de 12 nós e pode navegar 3.000 milhas náuticas sem parar. Do ponto de vista literal, Launchpad significa um trampolim, mas também é usado para significar uma plataforma de lançamento como a usada, por exemplo, pelas transportadoras espaciais SpaceX de Elon Musk, que competem no ranking das empresas mais ricas da Terra.