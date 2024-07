Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 9 de julho de 2024

Uma sessão tensa para as ações do setor bancário. Definitivamente um dia positivo para Prysmian. No entanto, Generali e Fincantieri caíram

Índices das principais bolsas de valores italianas e dos principais mercados financeiros europeus Registrar diferenças fracionárias. 11h30 Ftsimibe Ganhou 0,2% para 34.114 pontos, após oscilar entre a mínima de 33.841 pontos e a máxima de 34.142 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,19%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,12%) e Índice FTSE Itália Star (+0,01%). o Bitcoin Tem um preço de pouco mais de 57.500 dólares (pouco mais de 53.000 euros). o Spread de títulos Btp Foi confirmado abaixo dos 140 pontos, com o rendimento do título BTP de 10 anos subindo para mais de 3,9%. para’euro Foi confirmado acima de US$ 1,08. Sessão neurológica para Títulos do setor bancárioIsto depois dos fortes aumentos alcançados na sessão anterior. Onde você está? Registando uma descida de 0,41% para 14.244 euros. A gigante petrolífera anunciou uma nova descoberta no poço de exploração Yopaat-1 EXP, no México. Estimativas preliminares indicam que aproximadamente 300-400 milhões de barris de petróleo e gás associados podem ser descobertos no local. Definitivamente um dia positivo para a Prysmian (+4,71% para €60,44). Os analistas do Citigroup aumentaram o preço-alvo da empresa de 62,5 euros para 67,5 euros. Os especialistas confirmaram o sinal para comprar ações. Ao mesmo tempo, a Jefferies aumentou o seu preço-alvo do Prysmian de 58 € para 73 € e melhorou a sua classificação, passando-a de ‘manter’ para ‘comprar’. Mas a Generali caiu (-1,21% para 23,64 euros).. Os analistas da Jefferies baixaram o preço-alvo da seguradora para 22 euros; Especialistas confirmaram a referência à manutenção de ações na carteira. READ Poste renova Acordo de Poupança Postal - Ultima Ora em 2024 com Cdp Em desempenho MidCap Fincantieri (-5,82% para 4,82€). recuperação de Clube Juventus (+3,02%).



