No trabalho, os italianos estão entre os menos felizes da Europa: eis o porquê

Entre aqueles que expressam elevada satisfação com o seu trabalho, os trabalhadores italianos aparecem no final da classificação compilada pelo European Social Survey, uma sondagem que compara 30 países europeus, membros da União Europeia e países fora da União Europeia (mais Israel). Apenas 47 funcionários em cada 100 relataram níveis elevados de satisfação, 7 pontos percentuais abaixo da média europeia. Mas, acima de tudo, está a anos-luz de distância das taxas de 71% e superiores em países como a Finlândia, a Islândia, os Países Baixos, a Noruega e a Bélgica. Na verdade, a Grécia, a Sérvia, a Polónia, a República Checa e a Espanha estão menos felizes do que nós. Isto foi demonstrado hoje em Roma durante a apresentação do “Primeiro Relatório Nacional da Pesquisa Social Europeia em Itália” pelo Inapp (Instituto Nacional de Análise de Políticas Públicas).

O volume analisa e compara a nível internacional as opiniões de italianos e residentes em outros países participantes da pesquisa sobre diversos temas como: novas tecnologias, bem-estar, trabalho, aprendizagem, saúde e migração.

Portanto, a satisfação profissional em Itália parece ser menos difundida do que a média dos países investigados, especialmente em comparação com os países nórdicos, embora uma grande proporção de trabalhadores se declare elevada ou moderadamente satisfeita. Esta percentagem diminui ainda mais se os níveis de escolaridade não forem elevados, os contratos de trabalho forem temporários, os cargos profissionais forem pouco qualificados e se a pessoa tiver nacionalidade não italiana.

“Tal como acontece com a maioria dos países pesquisados, também em Itália a satisfação no trabalho depende agora em grande parte da flexibilidade do horário e da possibilidade de escolher onde trabalhar”, disse o professor Sebastiano Fada, presidente da Inapp.

“Os dados do inquérito indicam isso claramente: a percentagem de colaboradores altamente satisfeitos sobe de 47% para 68% (+21 pontos percentuais) se puderem beneficiar de flexibilidade de horário. O mesmo se aplica a todos os países inquiridos, cuja média aumenta, “, continuou: “De 54% para 69%. Por outro lado, o percentual de pessoas muito satisfeitas cai para 44,6% se não puderem escolher onde vão trabalhar.”

No entanto, em Itália, a proporção de trabalhadores que podem beneficiar desta autonomia ainda é muito limitada: apenas 15,7% dos trabalhadores italianos podem escolher o início e o fim do seu horário de trabalho (em comparação com uma média de 20,6% noutros países) e apenas 30,8% podem escolher onde trabalhar (contra 42,3%). Trabalhadores com baixa escolaridade, baixo profissionalismo e contratos instáveis ​​estão sujeitos a penalidades maiores.

A maior possibilidade de decidir por si mesmo os locais e horários necessários para realizar o seu trabalho diário – como explica o relatório – pode ser interpretada como sintomas de autonomia no trabalho. Deste ponto de vista, a Itália, juntamente com a Bulgária, a Macedónia, a Hungria, a Croácia e a Grécia, bem como Portugal, Espanha e França, ou seja, os países da Europa de Leste e do Mediterrâneo, estão entre os países que sofrem de uma maior grau de extremismo. No outro extremo estão os países do Norte da Europa e da Europa Continental.

“Também deve-se levar em conta – concluiu Fadda – que mesmo antes de a pandemia ocorrer, a possibilidade de os trabalhadores escolherem onde trabalhar era menos difundida na Itália em comparação com outros países. Com a crise pandêmica isso se espalhou, especialmente em alguns setores e entre trabalhadores com qualificações profissionais mais elevadas, bem como “As mulheres têm necessidade de conciliar tarefas profissionais e de cuidados, mas grandes grupos de trabalhadores continuam excluídos. Ainda hoje, a desigualdade de acesso a este potencial entre diferentes categorias de trabalhadores é um problema”.

O Inquérito Social Europeu é um inquérito estatístico comparativo realizado a nível transnacional para estudar as mudanças nas sociedades e as transformações nas condições de vida e nas opiniões dos indivíduos, bem como o desenvolvimento do tecido social, político e moral das sociedades europeias. É realizado de dois em dois anos, tendo a primeira edição sido realizada em 2001. Em 2017, o nosso país voltou a contribuir para o inquérito com a nomeação do INAPP pelo Ministro do Trabalho e Políticas Sociais. O INAPP completou três ciclos de investigação, o oitavo, o nono e o décimo. Por ocasião desta última edição, publicou o primeiro “Relatório Nacional sobre a Pesquisa Social Europeia na Itália”.