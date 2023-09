A Ásia entra em colapso, os rendimentos do Tesouro dos EUA disparam. Terremoto do Fed nos mercados

O Fed abalou os mercados hojeEmbora não tenha havido surpresa nas decisões anunciadas na noite de 20 de setembro.

o Os mercados de ações asiáticos estão afundandoEnquanto os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA e o índice do dólar estão encontrando mais impulso, subindo para novos níveis recordes.

Especificamente, as bolsas asiáticas estão a seguir o exemplo de Wall Street, perdendo terreno à medida que os investidores interpretam os dados políticos mais recentes da Reserva Federal como um sinal de taxas de juro mais elevadas durante mais tempo.

Na Ásia, o Nikkei fechou em queda de 1,22% e na China, Shenzhen e Xangai estão prestes a encerrar a sessão com perdas de 0,86% e 0,50%, respectivamente.

Os títulos do Tesouro foram vendidos após a decisão, com i Rendimentos dos títulos do governo dos EUA Aos dois, cinco e dez anos Subiu para seus níveis mais altos em mais de uma década. A queda de 0,9% de quarta-feira para o S&P 500 foi o segundo pior dia do Fed neste ano, perdendo apenas para a queda de 1,7% observada em março.

EUR/USD está sendo negociado perto de mínimos semanais abaixo de 1,0650, com o dólar se beneficiando do tom ainda um tanto agressivo do Fed.

Mercados sobrecarregados pelo Fed: o que está acontecendo hoje?

As taxas permaneceram inalteradas nesta reunião e as expectativas de um novo aumento em 2023 e reduções menores no custo dos fundos em 2024: com estas As decisões do Federal Reserve levaram as ações ao caos E restaurar o ímpeto dos rendimentos dos títulos.

Rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA Os títulos de dois anos subiram para uma alta de 17 anos de 5,1970% e se estabeleceram em torno do nível de 5,18% no início da tarde da sessão dos EUA. No momento em que este artigo foi escrito, o rendimento do título T de 10 anos era de 4,42%, um salto de 1,82%.

Entretanto, o índice do dólar, que mede a moeda face a um cabaz de rivais, subiu para 105,59 na quinta-feira, o seu nível mais forte desde 9 de março, empurrando o iene para perto do seu nível mais fraco desde novembro.

O passo crucial na reunião de ontem foi o gráfico com marcadores Expectativas sobre o futuro próximo das taxas de juros.

Estas estimativas indicaram a possibilidade de uma Outro aumento este anoAssim, duas reduções em 2024, menos duas do que o estimado na última atualização de junho. Isto aumentaria a taxa de fundos para cerca de 5,1%. As expectativas para a taxa dos fundos federais para 2025 também aumentaram, com a mediana prevista em 3,9%, acima dos 3,4% anteriores.

A longo prazo, os membros do FOMC têm como meta uma taxa de fundos de 2,9% em 2026. Isto é superior ao que a Fed considera uma taxa de juro “neutra”, que não estimula nem restringe o crescimento. Esta foi a primeira vez que o comitê ofereceu uma visão futura para 2026.

Estas revisões em alta das expectativas dos decisores políticos dos EUA relativamente às taxas de juro médias para os próximos dois anos fizeram com que o dólar dos EUA recuperasse, empurrando os rendimentos do Tesouro dos EUA para os níveis mais elevados em vários anos, achatando a curva de rendimentos e fazendo as acções caírem.

Aguardando a decisão de hoje do BoE, a libra esterlina está a perder terreno, uma vez que espera também uma pausa nos aumentos das taxas de juro por parte do BoE.

Os futuros de ações dos EUA e da Europa estão no vermelho. Mesmo sem surpresas por parte da Fed e com estimativas muito encorajadoras sobre o crescimento dos EUA e a inflação baixa, ainda há muita incerteza entre os investidores.