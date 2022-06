Ocean Week em Milão, em Milão você mergulhará no oceano de 8 a 12 de junho

O oceano chega a Milão de 8 a 12 de junho. pense nisso Fundação Um Oceano Trazê-lo à tona com uma série de eventos estrategicamente localizados em locais atraentes em toda a capital da Lombardia. Iniciativa da One Ocean Foundation liderada por Ricardo Bondio ele é chamado Semana do Oceano em Milão O novo embaixador está participando Ambrogio BeccariaTwice Ocean Navigator, Marinheiro do Ano, Novo Apresentador para 2022 Que você pode revisar aqui.

Semana do Oceano em Milão, de 8 a 12 de junho

Ocean Week acontece em Milão simultaneamente com Salone del Mobile O que atrai a Milão dezenas de milhares de espectadores que vêm de toda a Itália e do mundo para centenas de eventos que movimentam a cidade. Então é Oportunidade perfeita para vir a Milão Perca-se nos bairros vibrantes da cidade com eventos abertos a todos. Milan Ocean Week tem uma agenda lotada, aqui está:

Os principais eventos de Milão da Milan Ocean Week de 8 a 12 de junho:

BAM – Milan Tree Library – via Gaetano de Castillia 28

8 a 12 de junho: Exposição fotográfica ‘Animais marinhos da floresta’ – imagens inéditas de todo o mundo representando o valor, a beleza, a biodiversidade e a importância das florestas subaquáticas.

8 a 12 de Junho: Exposição fotográfica “Música do Mar” – uma exposição audiovisual que conta o mar na sua essência.

8 de junho: One Ocean’s Tales: 21h00 às 22h30, certificados e curtas-metragens dedicados ao mar.

10 de junho: Performance Musical: Das 21h00 às 22h30, os músicos de Onde Sonore vão criar uma experiência imersiva no mar, graças à interação de música, sons do mar e projeções artísticas.

12 a 11 de junho: Oficinas educativas: Oficinas educativas voltadas ao reconhecimento da beleza e importância dos nossos mares: oficina científica dedicada à observação microscópica de microrganismos marinhos e oficinas artísticas realizadas pela ceramista Bianca Piamonti, durante as quais são identificadas espécies marinhas. de cerâmica.

11 a 12 de junho: Mini-tours guiados da exposição de fotografia “Sea Animal Forest” – cursos educacionais aprofundados para jovens e adultos.

12 de junho: apresentação da Marinha italiana: das 10h30 às 11h00

12 de junho: Conversas para o Meio Ambiente “Azul – O Ecossistema Azul do Nosso Planeta”: das 11h00 às 12h00. A água é um elemento vital do ser humano em diálogo aberto com Luisa Cristini, Sandro Carnell e Ambrogio Beccaria

Via del Gesu, Milão – o caminho para o mar

8 de junho às 18h Cerimônia de inauguração – Via Gesù, desde o final do século XV, o coração do quadrilátero milanês, foi transformado na primeira rua de uma cidade contemporânea a adotar o mobiliário urbano original e promover a proteção ambiental, feito de a reciclagem de 2 toneladas de redes de pesca.

Aquário Cívico de Milão – Viale Gadio 2



8 a 12 de junho: Exposição dedicada à economia do mar.

8-11-12 de junho: Visitas guiadas gratuitas ao aquário.

Museu Cívico de História Natural de Milão – Corso Venezia 55

8 a 12 de junho: Visitas guiadas gratuitas aos espaços museológicos dedicados aos ecossistemas marinhos.

Centrale dell’Acqua Milano – Piazza Diocleziano, 5

9 a 11 de junho: das 18h30 às 19h30. “Ocean Talk” – encontros com pessoas extraordinárias na linha de frente do mar.

O jornalista Fabio Pozzo entrevistou a editora Chiara Obino, embaixadora da OOF. Sandro Carnell, oceanógrafo, pesquisador e membro do Comitê Científico da OOF, Ambrogio Beccaria, Ocean Sailor; Encontro inaugural no dia 10 de junho com o surfista Hugo Fau, recordista mundial de surf em Portugal “Big Mama” a maior onda. Alta registrada 35 metros.

Associação Nacional de Marinheiros Italianos – Viale Gorizia 9

8 a 12 de junho: Exposição fotográfica “Floating Islands” de Manfredi Giuachini com fotografias inéditas tiradas na Antártida.

11 de junho: Atividades organizadas pela instituição de caridade parceira Laureus Italia para jovens.

12 de junho: Evento de encerramento a partir das 18h00 – o evento institucional de encerramento da Ocean Week em Milão com uma apresentação da fanfarra da Marinha Italiana.

A lista de eventos atualizada está disponível por aqui

