Bolsas da UE tentam se recuperar e focar nos empregos nos EUA e na reunião da OPEP +

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Eles estão tentando se recuperar indicadores europeusDepois de duas sessões no vermelho com a inflação que volta a assustar os mercados. depois, depois Alerta número um do JP Morgan Dimon sobre a economia, o fechamento em vermelho em Wall Street, apesar dos bons dados da manufatura e da fraca tendência na Ásia, a Europa está tentando levantar a cabeça, aguardando os principais dados do mercado de trabalho dos EUA, quinta-feira os do setor privado no setor e na sexta-feira aqueles que sofrem com o desemprego em geral, para ver se os tons “hardcore” dos banqueiros centrais encontrarão confirmação nos dados. Então eu estou em ascensão FTSE MIB Em Milão, com trocas muito precisas no Dia da República, foi CAC 40Paris, datada DAX 40 Frankfurt eIBEX 35 Madri. Mais plano de fundoAEX Amsterdã. Londres fechou para o jubileu que marca o 70º aniversário do reinado da rainha Elizabeth II.

Em Milão, os estoques de petróleo estão fracos, as ações Nixi e Iveco subiram

O mercado de ações em Milão continua em declínio SaipemNo final da lista aguardando detalhes do aumento de capital anunciado. Muito mal Onde você está Com preços do petróleo mais baixos no dia da OPEP+. No resto do Ftse Mib, eles subiram Monclerentre os melhores da lista principal, Telecom Itália E a CNH Industrial. Ainda em destaque Pop eh banco Após aprovação antitruste para comprar Carige.

Ftse Mib, a partir de 20/06 na lista de reservas Reply, Buzzi, Erg e Autogrill

Não há mudanças no Ftse Mib, algumas mudanças em outros indicadores, que entrarão em vigor a partir de 20 de junho. O anúncio foi feito pela Ftse Russell, uma subsidiária do London Stock Exchange Group que opera índices do mercado de ações, incluindo os da Piazza Affari. Conforme mencionado em nota, não haverá novas ações na lista principal, enquanto a lista de reserva será composta por ResponderE a Buzzi UnicemE a Suor E a Autogrill. Na Ftse Italia Mid Cap (60 ações da Euronext Milan com a maior capitalização, excluindo 40 da Ftse Mib) Saras e saia Pazenquanto Biesse e Civitanavi Sistemas e conheci. Grupo Extra e Saras. Civitanavi Systems entra no Ftse Italia All-Share (observando as cestas de Ftse Mib, Ftse Italia Mid Cap e Ftse Italia Small Cap como um todo) Civitanavi Systems entra e sai do Met. conjunto extra.

Petróleo cai antes da reunião da OPEP +, o euro se recupera

Os preços do petróleo seguiram um caminho descendente antes da reunião da OPEP + de hoje: tempos financeiros Ele escreve que a Arábia Saudita está pronta para compensar a queda na produção que pode resultar de sanções contra a Rússia. O petróleo bruto West Texas Intermediate para julho caiu 1,8%, para US$ 113,11, enquanto o Brent para agosto caiu 1,6%, para US$ 114,37. O gás caiu no início do pregão em Amsterdã em 1,2%, para 84,5 euros por megawatt-hora.

No mercado de câmbio, o euro se recuperou ligeiramente em relação ao dólar para 1,067 (de 1,0647 para fechar na quarta-feira). O dólar também vale 129,93 ienes (129,98), enquanto a relação euro/iene é 138,71 (138,37). O gás nas primeiras bolsas em Amsterdã não se moveu muito a € 83,5 por megawatt-hora.

Spread acima de 200 pips, 10 anos salta para 3,25%

O upside do spread entre o BTp e o Bund no contexto de fraqueza geral do Eurobond. O diferencial de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos (Isin IT0005436693) e o mesmo vencimento alemão é indicado em 203 pontos base em relação aos 200 anteriores. O retorno da referência de 10 anos BTp subiu ainda mais acentuadamente, para 3,25%, de 3,19% da referência registrada no fechamento da noite.