Bolsas de Valores Hoje, 11 de agosto. Listas de preços da UE caem, Tim corre para a Piazza Avari

Bolsas europeias abrem em alta

As bolsas europeias abriram a sessão em baixa, após duas sessões em alta com volumes menores. No início do pregão, o índice Cac 40 em Paris registrou -0,57% com 7405,64 pontos, o Piazza Affari em Milão caiu 0,46 para 28397 pontos e o índice Dax em Frankfurt caiu 0,43% para 15954,25. Enquanto o índice FTSE 100 em Londres caiu 0,53% para 7.580,03. Os dados de inflação dos EUA foram divulgados ontem, mas abaixo do esperado, e novos dados sobre o crescimento do Reino Unido continuam pesando no início do comércio.