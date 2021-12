Chega das habituais latas de salmão no Natal, veja como preparar 3 originais e deliciosas

Entre os clássicos aperitivos festivos, não pode faltar a entrada de salmão. Mas por que se limitar a temperar com manteiga e limão? Existem alternativas simples, mas menos comuns, que certamente impressionarão os hóspedes.

Chega das habituais latas de salmão natalício, veja como preparar 3 originais e saborosas.

Toque verde fresco

No Natal, é bom respeitar as tradições. Mas mesmo dar algumas pequenas notícias não faria mal! por exemplo As tâmaras podem ser servidas não no final da refeição, mas como ingrediente de um saboroso aperitivo. ou Você pode decorar a mesa não com a poinsétia usual, mas com uma planta original e requintada.

Outra ideia para adicionar exclusividade ao seu cardápio de Natal é revisitar os grandes clássicos. As entradas de salmão, em particular, tornam-se ainda mais atraentes com alguns acréscimos simples.

A solução mais simples é servir o aperitivo simples com salmão defumado, manteiga (ou queijo) e suco de limão. Mas sem esquecer um toque secreto que funciona como aperitivo e realça o sabor do salmão.

É um bloco de folhas de endro. Na Escandinávia, são ervas aromáticas que costumam ser combinadas com o salmão. Como alternativa, você pode usar erva-doce selvagem, cujo sabor é semelhante ao do endro.

Além dessa simples adição, existem outras variações que tornam o aperitivo de salmão ainda mais apetitoso. Aqui estão algumas sugestões.

A primeira alternativa é preparar latas de abacate e salmão. Basta esmagar a polpa do abacate para obter o creme, acrescentando três colheres de sopa de azeite, o suco de meio limão, sal e pimenta. Espalhe o creme sobre o aperitivo e coloque uma rodela de salmão por cima.

A segunda versão deliciosa combina o sabor do salmão com o aroma das frutas cítricas. Nesse caso, prepara-se um creme light com robiola, acrescentando um pouco de laranja ralada e casca de limão. Espalhe o queijo no pão, acrescente o salmão e polvilhe com o suco de limão.

Finalmente, as latas de salmão podem ser enriquecidas com um ingrediente particularmente original: maçãs verdes. Corte a fruta em rodelas muito finas e tempere com suco de limão para não escurecer. Em uma tigela, coloque um pouco de queijo fresco com azeite e limão. Espalhe as natas obtidas sobre o aperitivo, coloque o salmão e uma rodela de maçã e polvilhe com pimenta rosa.

Aqui estão três alternativas originais que deixarão os hóspedes sem palavras!

