Ryanair, seis dias de greve na Espanha. Rumo a uma manifestação unitária também em outros países, incluindo a Itália

Milão Greve de seis dias na Espanha para funcionários de companhias aéreas de baixo custo irlandesas Ryan Air. Isto foi determinado pelas organizações representativas dos trabalhadores ibéricos (USO e SITCPLA), aumentando assim a pressão para que os seus pedidos fossem reconhecidos num momento de grande tensão para o tráfego aéreo.

“Devemos retomar a mobilização para revelar a verdade da nossa situação”, disse Lydia Arrasans, secretária geral da Ryanair na USO, e que a Ryanair é obrigada a respeitar as leis trabalhistas básicas. Os dias de greve serão nos dias 24, 25, 26 e 30 de junho e nos dias 1 e 2 de julho.

Houve um reinício pós-Covid e, apesar de toda a incerteza neste estágio econômico e geopolítico, as reservas de férias estão em ritmo acelerado. Não é de estranhar que tanto os aeroportos como as empresas tenham muitas dificuldades em encontrar os trabalhadores de que possam necessitar para responder aos fluxos de trabalho exigidos, com poucas implicações para a eficiência e facilidade de manutenção. Com a maioria das restrições do Covid removidas, a demanda por viagens de verão se recuperou, deixando as companhias aéreas e os operadores de aeroportos com um grande desafio de encontrar funcionários.

A previsão de tráfego da Ryanair está de volta aos níveis do verão de 2019 e é vista pelos olhos dos investidores como acontece BloombergA existência dessas greves pode ser um problema para os gestores de baixo custo. O cabo de guerra espanhol já dura há algum tempo: no início do mês A Ryanair cancelou as negociações porque os sindicatos ameaçaram entrar em greve, reclamando da falta de progresso em direção ao acordo coletivo.

Mesmo na Itália, a empresa acaba de retornar da última greve (8 de junho) convocada pelos sindicatos, reclamando de um “descumprimento Salário mínimo no contrato nacionala manutenção do acordo de redução salarial (acordo de emergência) que deixou de vigorar, a redução arbitrária da folha de pagamento, o não pagamento de dias de baixa por doença, a recusa de concessão de dias de licença obrigatória durante a época estival e a falta de água e refeições para a tripulação.”

Quanto à agitação espanhola, as siglas ibéricas procuram coordenar-se com representantes de outros países: França, Bélgica, Portugal e a própria Itália, segundo a agência financeira. Soubemos que a intenção seria avançar para um dia unificado de agitação nesses países, possivelmente no dia 25 de junho.