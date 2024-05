Volkswagen ID.3 Pro S, mais potência para elétricos (com atualização paga)

Aumento de potência (a pedido)

A primeira inovação diz respeito à possibilidade de ter mais cavalos. Na verdade, o Volkswagen ID.3 Pro S é sempre oferecido com Motor de 150 kW/204 cv. No entanto, este é o primeiro modelo de identidade. Para ser equipado Com o novo software 5.0, que traz novidades importantes. Com esta nova versão, de facto, entre outras coisas, tornou-se possívelAtive a função sob demanda “Atualização de desempenho”.

o que isso significa? O cliente pode então decidir Potência máxima aumentada em 20 kW (de 150 para 170 kW), mesmo por tempo limitado, comprando a atualização diretamente na loja de infoentretenimento do carro. O aumento de potência melhora a aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos (em alternativa, mais potência será padrão no mercado alemão). para’independência Acesso WLTP para ID.3 Pro S Até 557 km Graças a Bateria com capacidade (utilizável) de 77 kWh.