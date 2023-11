“Regulamentos de esportes eletrônicos em 2024”

Dentro de um ano, a Itália também conseguirá isso, assim como outros países europeus importantes, como a França Organização de esportes eletrônicos.

Foi o que disse Luca Toccalini, deputado da Liga Norte e chefe do departamento juvenil da Liga Norte, num comunicado que fica a meio caminho entre uma promessa e uma garantia. Ontem, 24 de novembro às Cerimônia de premiação italiana de eSportsNo âmbito da Games and Comics Week de Milão, ele anunciou:

“Em um ano, a Itália também terá seus próprios regulamentos para e-sports. Nos veremos novamente em um ano com muitas novidades e uma situação diferente.”

Poucas palavras, mas deram um sopro de esperança a todo um setor, que há algum tempo clamava por regulamentação. Para os jogadores, que talvez possam esperar obter Classificação de trabalhos perigosospela diferença, que portanto se pode esperar Um quadro regulamentar de referência mais precisoe para os muitos outros profissionais que são atraídos pelo setor de eSports, incluindo as empresas que os produzem e os desenvolvedores.

Ontem dirigiu-se a todos eles, enquanto a grande multidão de jovens entusiasmados que se reuniram em Rho, Fiera Milano, os aplaudiu pelo evento dedicado ao jogo. mas A política domina o cenário esportivo Por algum tempoAs comunicações com o setor do jogo também se tornarão cada vez mais importantes durante 2023.

Portanto, seremos nomeados dentro de um ano para ver em primeira mão o novo quadro regulamentar, cuja formulação acompanharemos com muito cuidado.