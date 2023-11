Carros que pararam de produzir: Esses modelos não serão fabricados em breve | Aproveite este momento e eles os arrastarão atrás de você

Um cenário como o que estamos habituados hoje, com uma série de carros muito diferentes nas estradas, quem sabe teremos que esquecer: o mundo está mudando, as transformações estão surgindo no horizonte. Muitos modelos estão se aposentando.

Tudo na vida tem um ciclo: assim como nós, nascemos aos poucos estamos crescendo, O mesmo é verdade para nós carro. Pode durar pouco tempo ou até muito tempo. Mas toda longevidade, mais cedo ou mais tarde, acaba Milha: E termina Fora de produção.

Isso sempre aconteceu por vários motivos: a implementação repentina de tecnologia, Para reconhecer a mudança dos tempos, mas também por razões estruturais, Negócio empreendedor, OrganizarQuintoEu sou da estratégia marketing. Por que?

Como já aconteceu no passado, acontecerá novamente no curto prazo e alguns carros acabarão fora do mundo Series para Produção. Portanto, não veremos mais alguns modelos: então este pode ser o momento decisivo para agarrá-los.

De quais estamos falando? Fácil de dizer. nós Para a última chamada Para alguns Pequenas joias E os meios distintivos do nosso tempo, e este também poderia ser o momento certo economicamente Fazer Subordinar um trabalho, Em comparação com os custos originais.

O carro sairá de produção em breve

Muitas vezes a escolha se deve Estratégias Isso vem de cima, pois neste ponto Transformação ambiental E um tópico Sustentabilidade ambiental Desempenhar um papel de liderança em Mudança histórica Do setor. Em outros casos é o mercado que impõe isso, ou seja, é o mercado que impõe isso Focado no atendimento ao cliente Em direção a novas praias, novas opções, Novos modos de condução.

Obviamente, os modelos que deixarão de ser produzidos continuarão a existir porque sempre haverá, até que a sua estrutura se esgote, um mercado de carros usados: mas comprá-los agora, novos, antes da descontinuação, pode ser economicamente viável. Entre os modelos que estão prestes a se despedir estão o Fiat EcoSport, o Hyundai Ioniq, mas também o Volkswagen Passat.

Dizem adeus a alguns carros icônicos: quais?

Ficando na Ford, ele também deve dizer olá Eide, Enquanto para Kia Ele também dirá olá para Stinger saboroso Para quatro. O caso mais interessante é o de Ford Fiesta, que existe há 47 anos Talvez sua popularidade continue por muito tempo entre os veículos adquiridos recentemente ou adquiridos posteriormente no segmento de luxo. usado.

Definitivamente, uma ótima diretriz, de muitos funcionários Subordinar seção, É também inovação na esteira da arquitetura distintiva do modelo, claro, sem “jogar fora” o passado utópico e histórico: mas tudo com uma nova chave, maioritariamente de origem elétrica. Como o mercado responderá?