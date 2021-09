Em 2020 acima de 65 29,1% do total

Segunda-feira, 20 de setembro de 2021-18: 35

O Japão está envelhecendo: em 2020, mais de 65 29,1% do total

Na Itália, é pouco mais de 23 por cento

Roma, 20 de setembro. (Askanews) – Pessoas com mais de 65 anos constituíam 29,1% do total da população japonesa em 2020 e representavam 13,6% da força de trabalho. O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior japonês hoje, observando que este é mais um recorde em um país que lidera o ranking de maior expectativa de vida do mundo.



O número de pessoas com mais de 65 anos chegou a 36,4 milhões no ano passado, um aumento de 220 mil em relação ao ano anterior. Este é o recorde mundial. Depois do Japão, em termos de percentagem da população, vem a Itália com 23,6 por cento e Portugal com 23,1 por cento, segundo dados das Nações Unidas.





De acordo com o ministério japonês, existem 20,57 milhões de mulheres com mais de 65 anos, enquanto os homens são 15,83 milhões.O número de pessoas com mais de cem anos também é particularmente elevado, chegando a mais de 80 mil.O Instituto Nacional de População e Previdência Social, em projeções anteriores, estimou que os maiores de 65 anos chegarão a 30% em 2025, mas os dados divulgados hoje sugerem que essa data pode ser esperada.O número de pessoas com mais de 65 anos que ainda trabalham também aumentou pelo 17º mês consecutivo. São 9,06 milhões, dos quais 3,67 milhões são mulheres. O setor que emprega idosos é o varejo.