Selos raros, 500.000 € por esta peça maravilhosa: como o reconhecemos

Cada vez mais proposta entre os selos raros. Há um que pode valer até 500.000 euros: veja como identificá-lo

o mundo da coleção Não há mais segredos conhecidos. As propostas variam de selos raros a moedas, passando por discos, vinis e muito mais. Colecionadores de todo o mundo têm um suprimento virtualmente ilimitado à sua disposição, com peças aparentemente inatingíveis que estão à venda.

Hoje vamos voltar a falar sobre isso selos rarosÉ talvez um dos mercados mais prósperos e diversificados. Algumas amostras chegam a custar números para quatro ou cinco zeros, mas essas são claramente algumas exceções e devem ser realmente difíceis de encontrar. Isso vale 500.000 euros: Veja como isso é feito.

Selos raros, 3 Lire di Toscana Faruk no valor de € 500.000

Vamos falar sobre alguem hoje selos raros Entre os mais solicitados de todos. Nós estamos falando sobre 3 lira Farouk toscana, que é altamente valorizado pelos mais entusiastas e pode valer até € 500.000. Foi lançado pela primeira vez em 1 ° de janeiro de 1860 Do Grão-Ducado da Toscana, deve seu valor às poucas cópias impressas. Mas também às iniciais de IT, que testemunham a aproximação do tempo da ideia de uma Itália unida como o conhecemos hoje.

Oficialmente, pelo menos, até agora há duas cópias pendentes e enviadas em envelopes de Farouk, rei do Egito E de Barão Alphonse Rothschild. Claro, se você tiver um, você pode ganhar um verdadeiro tesouro com ele, com a possibilidade de iniciar leilões E o preço sobe ainda mais.