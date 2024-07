Iates, iates de luxo e mega iates: quem navega no Mediterrâneo

Somos um país de poetas, santos e navegadores? No último ponto, destacamo-nos como construtores de super iates (número um do mundo) e “stewards” – ou seja, a pessoa que hospeda – aqueles que navegam nos dreamboats. Graças à influência impulsionadora de Porto Cervo, Portofino e da Costa Amalfitana, verifica-se um crescimento generalizado dos locais de desembarque ao longo de todas as costas da península, o que permitiu à Itália prolongar o seu ritmo e afirmar-se como a zona privilegiada no Mediterrâneo para um grande número de navios. -Navegação recreativa em grande escala (aqui está a superfrota de Mark Zuckerberg). Do estudo focado no mercado de iates de luxo do Centro de Análise do Grupo Acquera, em 2023 os três destinos registaram um crescimento de 12% face à temporada anterior e no total os destinos italianos registaram a presença de 1.449 embarcações de lazer com um crescimento de 4%. 60% deles navegaram em águas italianas em relação ao ano anterior, em comparação com 2022, que já registrava 56%. Os primeiros números do ano em curso mostram apenas um agravamento da situação. 25 iates de luxo no valor de US$ 2,6 bilhões foram colocados entre Porto Cervo, Cala di Volpe, Porto Rotondo e Olbia de 2 a 4 de julho. Isto foi estabelecido através de análises periódicas dos centros de estudo e comunicação de Cipnes Gallura e UniOlbia com base em dados de satélite da MarineTraffic e VesselFinder e nas avaliações económicas de superyachtfan.com e Forbes. Os navios, que têm um enorme impacto na região, estão avaliados em 40 mil euros por dia por unidade. Em última análise, os mares italianos continuam na primeira página dos meios de comunicação social que cobrem as férias à vela das pessoas mais ricas do planeta. Aqui estão os iates incríveis em que eles navegam alegremente.