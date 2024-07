Portugal, economia luta para crescer: +0,1% no 2º trimestre

A economia portuguesa cresceu ligeiros 0,1% no segundo trimestre face ao trimestre anterior, quando registou uma expansão revista de 0,8%. A descida deveu-se à estagnação das exportações e ao abrandamento do consumo privado, segundo dados oficiais. lançado hoje. Instituto Nacional de Estatística (Onde você está?Afirmou também na sua estimativa preliminar que o PIB cresceu 1,5% no trimestre em relação ao ano anterior, a mesma taxa dos primeiros três meses de 2024.

Ao atualizar as suas previsões económicas trimestrais, o Banco de Portugal afirmou que a economia deverá crescer entre 2% e 2,3% todos os anos até 2026, ultrapassando a expansão esperada de toda a zona euro.

A economia portuguesa cresceu 2,3% no ano passado.

Portugal está entre as 50 maiores economias do mundo e tem previsões de crescimento positivas até 2020. O choque económico resultante da crise provocada pela pandemia impôs um travão acentuado a esta tendência, conduzindo a um declínio perceptível. Os seus pontos fortes são: a produção de cortiça (obtida a partir do sobreiro) da qual Portugal pode ostentar um recorde mundial, a pesca (bacalhau, atum e anchova) que alimenta a indústria conserveira e os famosos vinhos da Madeira e do Porto. De grande importância é a cultura da oliveira e da vinha, de onde se obtêm vinhos famosos, incluindo o Porto. Existem explorações de ovinos, bovinos, suínos e aves em Portugal.

Imagem: Shutterstock