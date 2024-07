Câmara aprova Decreto-Lei das Matérias-Primas – última hora

A Câmara dos Deputados aprovou o Decreto-Lei das Matérias-Primas Vitais. Os votos a favor foram 152, 70 contra, e 11 abstenções. O texto será encaminhado ao Senado para estudo.





Os principais objetivos desta disposição são garantir “um fornecimento seguro e sustentável de matérias-primas vitais e estratégicas e assegurar o desenvolvimento de projetos de significativo interesse público”.





Entre as principais medidas estão a criação de um comité técnico permanente no Ministério dos Negócios e do Made in Italy, bem como a aceleração e agilização da investigação. Espera-se também que sejam introduzidas taxas de produção para depósitos minerais. Em particular, para concessões mineiras relacionadas com projectos estratégicos, é necessária uma taxa de rendimento entre 5% e 7%. As receitas relevantes serão divididas entre projetos offshore e onshore.





O Instituto Superior de Proteção e Pesquisa Ambiental (ISPRA – Serviço Geológico Italiano) é então encarregado de desenvolver o programa nacional de exploração, com base em um acordo estipulado com o Ministério Italiano de Negócios e Indústria e o Ministério do Meio Ambiente. e segurança energética. O Ministério dos Negócios e do Made in Italy também é obrigado a monitorizar as cadeias de valor estratégicas, medir as necessidades nacionais e realizar testes de esforço: para atingir estes objetivos surge o Registo Nacional de Empresas e Cadeias de Valor Estratégicas.



