Phishing, a Polícia Estadual escreve aos italianos: Cuidado com este e-mail | Eles esvaziam sua conta

Apenas esses dias, um novo alerta de phishing chegou da Polícia Estadual. Os usuários são aconselhados a ter cuidado. O perigo é que eles esvaziem sua conta!

Recentemente, ouvimos com frequência sobre o fenômeno do phishing, além disso, é um dos golpes mais comuns que os cibercriminosos usam para atingir os usuários. De acordo com as últimas estimativas, globalmente no primeiro trimestre deste ano, houve um aumento de 170% de mais de sete milhões e meio de ataques, em comparação com cerca de três milhões registrados no primeiro trimestre de 2022.

Em princípio, a técnica utilizada pelos criminosos da web é sempre a mesma. Essencialmente, os hackers, com a intenção de atrair a vítima, enviam um e-mail fraudulento ou outro meio de comunicação, se passando por um remetente confiável. Se o golpe for bem-sucedido, o infeliz usuário é persuadido a fornecer informações confidenciais, geralmente em um site fraudulento. Além disso, às vezes o malware é baixado no computador da vítima.

Em suma, as apostas são muito altas e o pior é que, atualmente, não existe tecnologia de segurança da informação capaz de impedir ataques de phishing. Por isso, a Polícia Estadual escreveu aos italianos, recomendando cautela e atenção. Aqui estão as dicas fornecidas pelos militares para se defenderem contra perigosos ataques de phishing.

Phishing: Alerta da Polícia Estadual

Recentemente, o número de ataques de phishing aumentou drasticamente, causando cada vez mais riscos para os usuários. Normalmente, os hackers tentam roubar informações de cartão de crédito ou outros dados pessoais para obter lucro, portanto, representam um grande risco não apenas para a privacidade de usuários infelizes, mas também para suas contas.

Por esse motivo, a Polícia Estadual lançou um novo alerta.

Eis o que lemos na nota mais recente do Exército: “Os cibercriminosos estão sempre procurando dados sensíveis para usar em vários tipos de golpes ou para esvaziar nossas contas existentes, por isso lançam periodicamente o chamado phishing, termo que se refere aos diferentes tipos de golpes online que ocorrem. Ao convencer as vítimas a compartilhar informações confidenciais, como senhas e números de cartão de crédito. nos dias de hoje.Falsas comunicações chegam por e-mail ou mensagens Formulário curto que possui um arquivo PDF anexado Usuários são persuadidos a fornecer seu endereço de e-mail e senha Em seguida, para tornar a solicitação de dados confiável, a vítima do golpe é redirecionada para a página oficial da agência Para validar as notificações ou alertas recebidos por e-mail ou mensagens de texto, os especialistas da Polícia Postal recomendam que não clique nos links anexos às comunicações mas que contacte diretamente as aplicações e sites oficiais.