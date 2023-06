D-Orbit, a história pioneira da logística espacial

A antiga sabedoria latina gostaria que o nome revelasse o destino do usuário – nome do presságio -, mas em alguns casos como o caso estender a órbita O ditado é muito apropriado. E não só porque o nome da empresa, sediada em Vino Murnasco, nos arredores de Como, indica infraestrutura de deórbita uma nave estelar abandonada, na qual D-Orbit trabalhou antes que alguém pudesse falar sobre isso; Acima de tudo, porque esta atividade constitui hoje uma das áreas de atuação da empresa. Apenas um ponto de partida.

fundou Luca Rossettini E Renato Panesi Em 2011, agora D-Orbit está lidando com logística espacial mudança de tribunal: Isso significa que, além de limpar o universo de coisas que o penetram fora de controle, sua oferta aos clientes inclui serviços de lançamento terrestre, bem como o manuseio e colocação de satélites em seus slots orbitais, ou seja, o transporte de um ponto a outro em espaço usando operações precisas de “táxi espacial“.

Finalista, entre 600 nomeados, na categoria PME do European Inventors Prize 2023, a D-Orbit conta com mais de 260 funcionáriosdistribuiu-se por escritórios na Grã-Bretanha e em Portugal – 233 deles só nas fábricas de Como – e em pouco mais de uma década tornou-se Um dos mais confiáveis escala de tecnologia espacial internacionalmente.

O prestígio é suportado por planilhas de balanço: A receita total em 2020 (um milhão e 100 mil euros) mais do que triplicou em doze meses (três milhões e 400 mil euros em 2021). Em 2022, bateram dez milhões e no ano corrente, esse número Acumulação (Pedidos que ainda não foram contratados) Já ultrapassou os oitenta milhões de euros.

Luca Rossettini, co-fundador e CEO da D-Orbit (Foto: D-Orbit)

Nada mal para uma empresa que nasceu por necessidade, senão como alternativa. “Eu nunca quis ser um empreendedor, esse era meu objetivo ir para o espaço“, diz Rossettini, natural de Vicenza, nascido em 1975, CEO da D-Orbit com uma licenciatura em Engenharia Aeronáutica acompanhada de um doutoramento em Propulsão Avançada e três mestrados em Software, Robótica e Sustentabilidade Estratégica -“O que mudou minha vida“, Ele diz.

sonho maçante

A D-Orbit nasceu depois que Rossettini viu o sonho de ser companheiro de equipe de Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano se desvanecer: “Em 2009, ao selecionar novos astronautas para a Agência Espacial Européia, cheguei ao fundo do poço, mas não o suficiente. Tive que me reinventar: em um desses casos que chamo de “saltos quânticos” na vida, graças a uma bolsa do Instituto Politécnico de Milão, acabei primeiro na Califórnia e depois na NASA, onde tive a sorte de trabalhar em um projeto phoneat, Ou seja, construir um pequeno satélite, o que na época era considerado uma piada. Sempre para um “salto quântico”, trabalhei no projeto com Chris Buchuizen e Will Marshall, co-fundadores coeficiente planetário, que hoje abriga uma das maiores coleções de pequenos satélites do mundo. naquele momento – continuando – A consciência nasce entre nós O mercado espacial poderia ter mudado Pouco depois. Claro, esses foram os anos em que a SpaceX lutou para se levantar“.

Ciclos ou listas de chamadas e destinos. A D-Orbit apostou de forma pioneira em duas tendências que mudaram o setor espacial nos últimos anos: Reduzir o zoom de tecnologias, permitindo o transporte em Compartilhe a viagem de cargas múltiplas (o Cargas úteis), E Aumento do número de lançamentos Anualmente, valendo acima de tudo reuso Vetor espacial desenvolvido por Elon Musk. de Trabalho sólido Focado em sair de órbita, agora os serviços mainstream da D-Orbit estão sendo lançados e contratando.

Eles encontram sua personificação tanto na arena do software com auroraSoftware de controle de missão nas nuvens Isso permite que os clientes operem seus próprios satélites sem a necessidade de satélites sala de controleambos com dispositivos como Portador de satélite de íons, abreviação de “In Orbit Now”, é mais do que apenas um distribuidor, um táxi extraatmosférico incluído no pacote de logística espacial da empresa sediada em Como. O primeiro lançamento do Ion ocorreu em setembro de 2020 em um foguete Arianespace Vega (lançador fabricado pela empresa italiana) avião). Desde então, a empresa lançou com sucesso outros programas Nove missões De sua plataforma, a bordo do Falcon9 da SpaceX.

Técnicos da D-Orbit trabalhando no Ion Satellite Carrier (Foto: D-Orbit)

“Nós nos concentramos em criar o futuro que pensávamos estar chegando: sustentável e baseado em tecnologias em rápido desenvolvimento. Se queremos que a humanidade se expanda para o espaço, dissemos a nós mesmos, precisamos de uma cadeia logística capaz de transportar pessoas, coisas e também informações. Tipo de nuvens entre os planetas. Aí, a partir daí, recuamos de pensar no mercado que viabilizaria o próximo, até chegarmos ao nosso ponto de partida: um mundo onde ninguém estava resolvendo um problema cuja solução logo geraria uma economia gigantesca: o lixo espacial. Por isso, para alcançar uma visão de longo prazo, partimos de fora de órbita”.

O que não impede que a sustentabilidade continue sendo uma questão crítica mesmo fora da atmosfera. “E Básico – pressiona Rossetti – Tanto que mesmo sendo nosso D3, qualquer Dispositivo de desligamento D-Orbit, a Motor inteligente e independente para saída de satélite em que foi fixado, não teve tanta sorte, e ainda assim teve a vantagem de alertar o setor para um problema que não podia mais ser adiado. Para que isso seja feito para o benefício de todos, O espaço deve permanecer seguro“.

Renderização do D-Orbit Ion Satellite Carrier durante a implantação (Foto: Esa)

É uma abordagem cuidadosa para a sustentabilidade do espaço, particularmente em órbitas mais próximas da Terra: “sEstou convencido de que o futuro do setor assenta em três pernas, como um banquinho: logística, Nuvem e segurança cibernética. Mas é inútil sem uma sessão que os reúna. Aqui, a sessão Economia circularalgo capaz de gerar riqueza sem causar danos“.

futuro PNR

Longe da retórica, as palavras de Rossettini encontram confirmação em muitos projetos D-Orbit, a começar pela criação do “Módulo de Atendimento In Orbit”: financiado por 235 milhões de euros Do projeto Pnrr, no qual a D-Orbit será parceira Espaço Thales Alenia E aviãoplaneja tirar um sistema da atmosfera em 2026 capaz de entregar Conjunto completo de assistência orbital para clientes. Seria outra parte da economia que, segundo Rossettini, deve necessariamente ser virtuosa para ser direcionada ao benefício comum. “A missão 2026 foi realmente projetada com isso em mente: não apenas para remover satélites, mas também, um dia, movê-los para Estações de reciclagem em órbita. Só assim terá início uma verdadeira economia circular no espaço. Será possível reciclar equipamentos que não estão mais funcionando e obter matéria-prima para construir novos equipamentos diretamente no espaço. é o chamado fabricação orbitalE Isso reduzirá o desperdício, reduzirá os custos e melhorará o desempenho da máquina. Pelo menos no espaço deveria ser o objetivo Elimine todo o conceito humano de desperdício“.

As fábricas de Vino Murnasco, na província de Como, empregam mais de 200 pessoas (Foto: D-Orbit)

Uma meta ambiciosa que contradiz um setor que não foi superado por alguns na terra limites culturais, ao integrar ou comparar a diferença de gênero. “Eu quero ser claro – Rossettini, cuja idade média dos funcionários é inferior a 35 anos, responde – Contratamos os melhores. Nossa equipe, e esta estatística segue as universidades técnicas, consiste em mulheres em 25%. Eles têm um desempenho melhor do que seus colegas. Acho que é porque o caminho da mulher é mais árduo e, portanto, mais seletivo: para ser reconhecida, ela tem que se destacar mesmo. Somos tão sensíveis a esta questão que estamos adicionando pessoas 18 países diferentes E isso não é fácil: na Itália, contratar alguém de fora é um processo dificultado por regras ultrapassadas. Mas ter culturas diferentes, ter mulheres e homens juntos, é a única maneira de abrir sua mente e ter perspectivas diferentes“.

Algo que a empresa também está trabalhando com um forte relacionamento com o território. Ela está na ativa desde 2018 Academia Órbita Dque é o projeto proposto treinamento no trabalho Para alunos que não estão preparados para o emprego:Recebemos alunos do ensino médio por uma ou duas semanas no verão, para que possam trabalhar em algo que funcione para eles e que voem no espaço de qualquer maneira. Por outro lado, sugerimos aos universitários que desenvolvam um projeto próprio ou proponham um próprio dentro de um mês. Se estiver alinhado com nossas atividades, passa a fazer parte do programa de treinamento. No entanto, poderão dizer que trabalharam para uma empresa que extrapola os limites do ambiente: nos últimos três anos Grande parte do cluster italiano Orbitar no espaço fez isso graças a nós.” Presságio do nome. Afinal, até o sonho de voar fora da atmosfera foi realizado por D-Orbit e Rossetini.