As contas de eletricidade e gás e os preços da energia estão caindo, mas os usuários pagarão o dobro do que pagavam há dois anos. Por que?

Arrera: Contas de eletricidade reduzidas em 20% As contas de eletricidade e gás continuam caindo. para eletricidade, Arera espera corte que pode chegar a mais de 20% entre abril e junho (após uma decisão de -19,5% no final de 2022 para os primeiros três meses deste ano) e Gás também vai diminuir em março. A fazer com que os italianos voltem a respirar aliviados, face à próxima atualização tarifária, está o chefe da Entidade Reguladora de Energia, Redes e Ambiente, Stefano Pesegini, que confirma a tendência de descida das tarifas – iniciada nos últimos dez dias de dezembro – para clientes do mercado protegido. Mas atenção: não veremos queda significativa, como foi o caso do gás em janeiro, com títulos em queda de 34,5%, depois continuou em fevereiro em -13%. O mesmo se aplica à eletricidade, que é atualizada trimestralmente: contra uma quebra de 19,5% entre janeiro e março, no segundo trimestre “a quebra será significativa, pelo menos correspondente, senão superior, à quebra verificada em Dezembro”. Isso significa que as contas altas são coisa do passado e que voltamos aos níveis pré-crise? Pedimos à Unione Nazionale Consumatori que fizesse as contas e, como podemos ver nas abas a seguir, não foi esse o caso. De fato, de acordo com estimativas da UNC, as contas de eletricidade e gás permanecem bem acima dos níveis pré-crise (E isso independentemente de o governo confirmar ou não os cortes de Draghi.) No final, deplora Unc, entre eletricidade e gás o custo anual será de cerca de 4.000 euros (3.199 para ser exato).

Sem os descontos, a família gastaria mais 630€ Em dezembro, o preço da eletricidade (preço unificado nacional) caiu para 294,91€ por megawatt-hora, ou seja, quase metade face ao pico atingido em agosto com 543€/MWh. A média de janeiro foi ainda menor (174,49), assim como a média de fevereiro (161). Agora, nos primeiros dez dias de março, o preço médio ronda os 148 euros. Praticamente 49% menor que em dezembro e -45% em relação ao preço médio desses primeiros 70 dias do ano. Mas é realmente assim? A União Nacional dos Consumidores fez as contas Estima-se que, se no segundo trimestre deste ano o preço da luz cair 20%, então para uma casa típica abrigada com um consumo médio de eletricidade de 2700 kWh por ano e uma potência comprometida de 3 kW, A fatura passará de 1.434€ para 1.147€, com um decréscimo de 287€ face ao período homólogo. (Assumindo preços constantes nos próximos 12 meses). De fato, o preço aumentará de 53,11 centavos de euro por quilowatt-hora para 42,49 centavos de euro. Face ao preço de abril de 2022, quando era de 41,34 cêntimos, a taxa atual será 2,8% superior, e a fatura será, numa base anual, de mais 31€ (31€ 5 cêntimos). Em comparação com abril de 2021, quando o preço era de 20,83 cêntimos, o aumento será de 104% + 585 euros ano a ano. Em comparação com o preço do primeiro trimestre de 2021, quando foi de 20,06 cêntimos, o aumento foi de 111,8%, +606 euros ano-a-ano. Assim, o preço, em relação ao período pré-crise, embora estável em 42,49 centavos, sempre será mais que o dobro.. Se compararmos os gastos de uma família típica, segundo dados da Arera, entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, quando a fatura anual era de 517 euros, então, apesar da redução de 20%, Hoje o agregado familiar vai gastar mais 630€, +121,9%. READ Invasão chinesa de tomate. Até o final do ano representarão 15% da produção nacional

Contas de luz sem descontos Draghi: +10,8% em relação a abril de 2022 Segundo a União Nacional de Consumidores, apesar da redução de 20% no preço da eletricidade assumida pela Arrera, Se o governo não renovar os descontos oferecidos pelo governo Draghi e os preços permanecerem constantesConta de família típica (cujo consumo de eletricidade no mercado protegido é de 2700 kWh kWh por ano e a potência comprometida é de 3 kW) Vai aumentar de 1147€ para 1271€ anualmente (ou seja, +124€, ou seja, +10,8%, como visto em tabela n. 2 abaixo). Neste caso, o preço da eletricidade, mesmo que diminuísse 20%, ficaria 13,9% superior ao valor de abril de 2022, com um acréscimo na fatura de 155 euros em base anual, enquanto, face a épocas normais , ou seja, em abril. Em 2021 será 126,1% superior com uma capacidade adicional de 709€.

Contas de luz sem reduções de Draghi: +145,8% em relação a julho de 2021 Se, em vez disso, compararmos os gastos de uma família típica entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021 (Tabela 3 abaixo), ou seja, quando a conta anual de eletricidade, segundo Arrera, era igual a 517 euros, então – apesar do suposto Redução de 20% – a família gastaria 754 euros adicionais, +145,8%, por falta de intervenção do Estado nos custos do sistema Quase duas vezes e meia.

Conta de gás: Gastos aumentaram para +59,3% Em termos de gás, assumindo que os preços da energia se mantenham em vigor, a fatura de um agregado familiar típico, que no mercado protegido consome 1.400 metros cúbicos por ano, passaria de 1.210€ para 1.928€ por ano (ou seja + 718€, +59,3% ). É por isso que a Federação Nacional de Consumidores “no final entre a eletricidade e o gás terá uma capacidade anual equivalente a cerca de 4.000 euros”. READ 2022 que será. Covid permite, Portugal lidera na recuperação e equidade na Europa

Pichetto: “Não sabemos se vamos retirar os descontos.” Donna (Unc): “Não é hora de tirá-los” Sobre a possível confirmação dos cortes que terminam em 31 de março nas contas de energia, o ministro do Meio Ambiente, Gilberto Picchetto, comentou que “estamos fazendo uma avaliação nestes dias em colaboração com o Ministério da Economia que detém restrições”. “E isso certamente afetará se a chamada taxa do sistema será ou não incluída no projeto de lei”, admitiu o ministro. mas isso “Massimiliano Donna responde: “Não é hora de remover ou reconfigurar deduções”Presidente da União Nacional dos Consumidores. “As contas continuam a causar um ataque cardíaco e a empurrar os orçamentos da classe média para um colapso. Embora os preços da eletricidade e do gás estejam abaixo dos níveis recordes nos últimos meses, eles ainda estão em níveis mais do que o dobro do normal, antes que os preços, a partir de julho de 2021, comecem a decolar. Segundo Donna, “o que foi anunciado hoje pelo ministro Pichito, ou seja, que 20 dias após a atualização do Arrera, ele não tem ideia se todos os cortes estarão lá, em parte ou não, e como se seu ministério tivesse não dizer nada deixa-nos consternados», conclui Donna.