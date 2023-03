Portugal quer cortar rendas

Portugal concordou com um pacote de medidas denominado “Mais acomodaçõesque visa dar uma resposta Um grande problema habitacional O que vem esgotando o país e sua população há vários anos. O problema é tão grave que tem levado um grande número de portugueses e pessoas que para lá se mudaram nos últimos anos a abandonar o país devido ao custo exorbitante das casas.

Por esta razão, o governo decidiu implementar um grande pequena revolução Para equilibrar as coisas.

Começar o governo português vai acabar com o regime visto dourado que desde 2012 concedeu residência a estrangeiros em troca de investimentos, compra de imóveis ou criação de emprego e que no passado deu um grande impulso à recuperação da economia: desde o início do programa, Portugal concedeu 11.535 autorizações de residência Através desta iniciativa, foram concretizados aportes que trouxeram 6.754 mil milhões de euros à economia portuguesa. Relativamente aos vistos já concedidos, apenas serão renovados se os investimentos imobiliários se destinarem a habitação permanente do próprio investidor ou seus descendentes ou se a casa for colocada no mercado de arrendamento em “permanência”.

Outra medida de efeito seguro seria o fim Concessão de novas licenças para apartamentos turísticos, exceto para aqueles que vivem nas áreas rurais e menos populosas do país. As licenças já concedidas serão revistas em 2030 e, a partir de então, serão submetidas a avaliações periódicas a cada cinco anos. Os proprietários destes alojamentos, muitas vezes disponíveis no AirBnb, terão de pagar uma taxa excecional que financiará as políticas de habitação, havendo ainda incentivos fiscais para quem transformar o seu apartamento turístico em imóvel que se arrenda até 2024 no mercado de aluguel de casas.

O primeiro-ministro Costa confirmou que “A habitação é uma preocupação central e transversal da sociedade portuguesa, pois diz respeito a todas as famílias e não apenas às mais necessitadasmas tambémJovens e famílias de classe média“.

As medidas em discussão visam colocar um Refrear a especulação sobre os preços da habitação Porque não só não beneficia a economia nacional, como também expulsa a população local, o que tem um impacto muito negativo no mercado imobiliário.