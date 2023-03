Internet lenta, com esta nova tecnologia, será apenas uma memória ruim: finalmente será um raio

Como já lhe dissemos várias vezes, o advento da Internet entre os anos 90 e o início dos anos 2000 foi um ponto de viragem em termos de avanço tecnológico e, assim, conseguiu inovar em muitas áreas. De fato, sabemos muito bem até que ponto, mesmo no setor de telefonia e telecomunicações, o progresso tecnológico está acontecendo mais rapidamente do que no passado.

Hoje em dia, cada vez mais pessoas têm ligação à Internet, e têm uma oferta ativa junto de uma das principais companhias telefónicas. Justamente nisso existe um constrangimento de escolha, e muitas vezes o cliente se vê tendo que comparar dezenas e dezenas de empresas diferentes com suas estimativas relativas, para escolher a oferta mais adequada. Avalie os prós e contras de cada respectivamente a oferta atualmente no mercado.

Décadas atrás, a maioria das casas, pelo menos no que dizia respeito à Itália, era geralmente equipada com uma conexão ADSL, com fibras ópticas apenas relegadas às maiúsculas da bota italiana.

Até agora, podemos dizer sem dúvida que a situação quase se inverteu, porque felizmente a fibra óptica ganhou cada vez mais espaço no território italiano, aumentando assim o nível de velocidade média (tanto em download quanto em upload) da Internet na Itália .

No início dos anos 2000, aliás, para quem ainda se lembra, a ligação à Internet passava pela ligação telefónica, com uma velocidade de download que raramente ultrapassava os 20 megabytes por segundo. Situação totalmente oposta à atual graças às fibras óticas, onde nas principais cidades da Itália superamos 1 GB em downloads, com esta tecnologia a velocidade média na Itália é de cerca de 100 MB por segundo.

Como você se orienta?

Para encontrar o melhor negócio, o nosso conselho é É baseado em fibra óptica FTTH Sempre que possível, ou melhor, fibra até casa, que vai directamente para casa do cliente, ao contrário do FTTC que se limita ao acesso ao armário mais próximo de casa, com uma perda bastante significativa ao nível de downloads e uploads.

Se, ao contrário, você mora em áreas montanhosas ou rurais, nosso conselho é aproveitar Tecnologia FWAEles são incluídos por repetidores de rádio espalhados por todo o território.

Resta-nos, portanto, ver como, nos próximos meses ou anos, a situação da conexão à Internet na Itália será atualizada, com a possibilidade de surgimento e introdução de novas tecnologias a esse respeito.