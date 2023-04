Os países da zona do euro cresceram cada vez menos

Os países com o euro crescerão 0,5% e os demais 0,6%. E sempre foi

Este não é um artigo destinado a sustentar as razões pelas quais o euro não existe, mas números são números. O desenho é mostrado acima Tendências do PIB nos últimos anos e previsões para o futuro dos países europeus. A tendência foi dividida em duas partes: a evolução do PIB dos países que fazem parte da Europa e a evolução do PIB dos países que adotaram o euro.

Evolução do PIB dos países com o euro

É claro que tanto no passado como em termos de projeções futuras para 2027 Os países que adotaram o euro estão crescendo cada vez menos do que aqueles que não o fizeram. Pior ainda: quando a economia sofre uma retração, como o crash de 2020 causado pela pandemia do coronavírus, os países que carregam o euro no bolso são os que mais caem. Ou seja, naquele terrível 2020, os países sem euro viram sua atividade econômica cair 5,59% em relação ao ano anterior, e os países com euro tiveram um colapso de 6,09%. E quando o PIB cresce, os detentores do euro crescem menos. Isso aconteceu em 2017 (+3,01% contra +2,62%) em 2018 (+2,21% contra +1,79) e em 2019 (+2,01% contra +1,59%). Aconteceu também nos anos seguintes, inclusive neste ano.

Tendência do PIB em 2023

Em 2023, a tendência do PIB dos países sem euro deverá crescer pouco mais de 0,6% em relação ao ano anterior, enquanto os países com euro pararão em 0,5%. Obviamente, estamos falando de decimais, mas a regra é certa: a tendência do PIB é pior. De referir ainda que estas previsões do FMI contrariam as previsões da Comissão Europeia segundo as quais este ano a tendência do PIB dos países da zona euro será 0,1% superior à dos países europeus com moeda nacional. Em termos percentuais, estamos falando de 0,9% contra 0,8%. No entanto, a Comissão Europeia ainda sustenta que em 2024 a zona euro crescerá menos: 1,5% face a +1,6% dos “outros países”.

É impossível realizar desvalorizações competitivas com o euro

Se as previsões para o futuro podem ser descartadas (isso aconteceu muitas vezes, também em relação à orientação do PIB da Itália) No passado, os números eram indiscutíveis. Contra isso podemos colocar do outro lado da balança o facto de os países que adoptaram o euro poderem contar com um banco central comum que impede a concorrência “desleal” entre os Estados-membros que não podem desvalorizar a sua moeda nacional para tornar os produtos mais adequados nas relações internacionais mercados contando com o valor de menos moedas e, portanto, mais conveniente do que em outros países.

Comércio internacional com o euro

Acrescentemos também que uma moeda única forte e estável facilita as exportações internacionais. Mil outras considerações poderiam ser acrescentadas, mas a realidade é que os números da tendência do PIB são implacáveis. Além disso A impossibilidade de desvalorizar a moeda para baratear as mercadorias nos mercados internacionais afetou sobretudo a economia italiana Considerando que antes do euro, a desvalorização da lira (chamada “lireta”) era uma prática seguida periodicamente que, por um lado, dava alento à economia, por outro, expunha o país ao risco de inflação e, acima de tudo, “nos fez acreditar” que as empresas italianas são capazes de Competição quando apenas mais baratas. Com o resultado de uma falta de motivação para a inovação do produto.

Riscos da união monetária (como em 2008)

A adoção do euro também levou a um aumento da interdependência das economias dos Estados membros. Isso significa que crises financeiras ou econômicas em um país podem ter um impacto negativo na zona do euro como um todo. esse Isso ficou evidente durante a crise financeira de 2008, quando os países membros mais fracos sofreram as consequências das dificuldades financeiras de outros países da zona do euro.. Essa crise de 2008, iniciada com o colapso das hipotecas subprime nos Estados Unidos, teve um impacto significativo na economia italiana, fazendo com que o PIB contraísse 5% em 2009. A recuperação foi lenta e difícil, com uma taxa média de crescimento anual inferior a 1% % até 2015.

Países da zona do euro e aqueles que disseram não

É útil lembrar quais países fazem parte de um dos estados e quais outros grupos de estados são levados em consideração. Existem 20 países que adotaram o euro: Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha. aqueles em vez Eles fazem parte da União Europeia, mas não têm uma moeda comum Existem 6 países: Bulgária, República Checa, Hungria, Polónia, Roménia e Suécia.

Tendência do PIB da Itália em 2023

Nesse sentido, qual será a tendência do PIB italiano em 2023? Neste caso, temos de nos basear nas previsões económicas da Comissão Europeia, segundo as quais O PIB da Itália crescerá 1% em 2023, muito mais do que a Alemanha que deve crescer apenas 0,2%. O problema chegará em 2024: novamente segundo a Comissão Europeia, a Itália crescerá 0,8% em relação à média da zona do euro + 1,5%. Em 2024, Berlim deve ter um desempenho econômico acelerado: mais 1,3%.

Inflação vai cair ainda mais na zona do euro

E a inflação? O pico parece ter passado, tendo atingido o máximo histórico de 10,6% em outubro de 2022. Na União Europeia, a inflação deverá descer de 9,2% em 2022 para 6,4% em 2023 e 2,8% em 2022. 2024. Na zona do euro, espera-se queda de 8,4% em 2022para 5,6% em 2023 e 2,5% em 2024. Também neste caso, menos países têm o euro do que aqueles que mantiveram suas moedas nacionais. E desta vez não é tão ruim.

Os dados referem-se a: 2017-2027

Fonte: Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional