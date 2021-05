Com a sétima emissão 751 milhões de euros para a Itália

A Comissão Europeia anunciou que pagou 14,137 bilhões de euros a 12 Estados-Membros da União Europeia na sétima parcela do apoio financeiro no âmbito Ferramenta CERTA.

Especificamente, o valor foi dividido da seguinte forma:

– A Bélgica recebeu 2 bilhões de euros,

– Bulgária 511 milhões de euros,

Chipre 124 milhões de euros,

Grécia 2,54 bilhões de euros,

Espanha 3,37 bilhões de euros,

Itália 751 milhões de euros,

– Lituânia 355 milhões de euros,

Letônia 113 milhões de euros

Malta 177 milhões de euros

Polônia 1,56 bilhões de euros,

Portugal 2,41 bilhões de euros,

Estônia 230 milhões de euros

Esta é a primeira vez que a Bulgária e a Estónia recebem financiamento ao abrigo deste instrumento. Os outros dez países da UE já beneficiaram de empréstimos ao abrigo do programa SURE.

Empréstimos SURE ajudarão esses estados membros a lidar com aumentos repentinos nos gastos públicos Continue trabalhando Após a pandemia do coronavírus. Especificamente, será usado para cobrir custos diretamente relacionados ao financiamento de regimi nacional para reduzir jornada de trabalho E outras medidas semelhantes, também visando os trabalhadores autônomos, que foram introduzidas em resposta à pandemia do Coronavirus. Os pagamentos de hoje foram precedidos pela sétima emissão de obrigações sociais ao abrigo do instrumento SURE da União Europeia, que nos últimos dias foi recebida com grande interesse por parte dos investidores devido às difíceis condições de mercado.

Um total de 19 Estados-Membros da UE irão receber um apoio financeiro total de 94,3 mil milhões de euros ao abrigo do SURE, sujeito à aprovação do Conselho da União Europeia com base na proposta da Comissão. Os países ainda podem solicitar apoio financeiro no âmbito do SURE, que tem um orçamento total de € 100 bilhões.

Presidente Ursula von der Leyen Ele afirmou que “por meio do programa SURE, a União Europeia está mobilizando 100 bilhões de euros em empréstimos para ajudar a financiar planos de redução do tempo de trabalho, capacitando empregos e mantendo sua força de trabalho com os pagamentos de hoje, a Bulgária e a Estônia se beneficiarão de financiamento pela primeira vez e mais dez países receberão apoio. Além disso, isso o ajudará a se recuperar mais rapidamente da epidemia. “

Johannes Hahn“Com sete casos sob SURE, já fornecemos 94,3 bilhões de euros a 19 países membros para apoiar nosso negócio e ajudar a preservar empregos. Este sucesso abre caminho para NextGenerationEU”, disse o Comissário responsável pelo Orçamento e Administração.

Paolo GentiloniO comissário de economia afirmou que “um ano após a adoção do quadro de instrumentos SURE, já desembolsamos 90% do apoio disponível, no valor de quase 90 bilhões de euros. Certamente, o sucesso europeu até agora beneficiou até 30 milhões de trabalhadores e 2,5 milhões 1 milhão de empresas, permitindo aos Estados membros economizar 5,8 bilhões de euros em comparação com as taxas de financiamento de mercado. “

Pelo conselho editorial

Copyright © – Reprodução Reservada