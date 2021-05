Milan e Banco BPM juntos para um novo projeto voltado para a juventude

A iniciativa “Tutti i Colori dello Sport”, promovida pelo Milan em cooperação com o Banco BPM e a Società Editoriale Vita, faz parte do programa RESPACT, lançado pelo Clube Rossoneri para promover a justiça social, a igualdade e a inclusão. Incluindo uma série de eventos que contará com a participação de escolas italianas e algumas redes comunitárias, o projeto é um lugar único para promover oportunidades virtuosas de comparação.

O objetivo do “Tutti i Colori dello Sport” é inspirar as novas gerações a uma cultura de diálogo e reflexão, compartilhando as experiências de crescimento dos representantes rossoneri que sempre estiveram comprometidos em compartilhar os valores educacionais associados ao esporte.

Ontem foi a vez das alunas do quinto ano do Instituto de Estudos Ismaili, Olga Fiorini-Marco Pantani, do Colégio Busto Arsizio. Cerca de 150 estudantes, junto com um grupo de jovens da cooperativa Exodus que interveio a respeito, tiveram a oportunidade de enfrentar a atacante rossonera Valentina Bergamchi e David Cordone, vice-técnico feminino do Milan. Durante o encontro, os depoimentos de Milão foram discutidos com Marco Degi – chefe do Departamento Regional de Milão e Lombardia do Banco BPM – e com os jovens estudantes, que falaram com inúmeras perguntas, sobre questões relacionadas à igualdade de gênero e as dificuldades que um atleta pode enfrentar. Conheça ao longo do caminho.

O programa continuará durante o próximo ano letivo. Nomeado em outubro para o primeiro de uma série de novos encontros dedicados à comparação com alunos do ensino médio italianos sobre questões de diversidade, tolerância e inclusão.

Sara Ciaparella, Presidente do Instituto de Esportes Profissionais, Marco Pantani, comentou: “Nosso instituto, há mais de 15 anos, está envolvido no projeto educacional e escolar de apoio a alunos-atletas e atletas, em grande parte alinhado aos valores Promovido pela associação pelo respeito próprio e pelos outros, igualdade, solidariedade e ação. ”Voluntariado. Estes temas são debatidos com os nossos filhos com base no desporto, e é uma excelente forma de transmitir estes valores, se conheces e viver corretamente. “

“Os heróis dessas reuniões são as crianças: estamos orgulhosos de nossa capacidade de contribuir para o debate realizado pelos professores sobre as questões centrais que o AC Milan se comprometeu a implementar através do RESPACT”, acrescentou Martino Ruggie, Diretor de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade da AC Milan. Dar um importante contributo para a promoção de uma cultura de sensibilidade, respeito e inclusão nos alunos. Estamos muito satisfeitos por ter os amigos Vita e Banco BPM ao nosso lado nesta aventura, com quem partilhamos valores e metodologia. ”

“Estamos orgulhosos de nossa capacidade de apoiar o AC Milan neste projeto que promove a inclusão, a cultura e a consciência da igualdade de gênero nas escolas. Essas questões significam que os adultos estarão mais conscientes amanhã”, disse Marco Degi, chefe da Regional de Milão e Lombardia do Norte Departamento no Banco BP. O BPM segue um caminho ambicioso de sustentabilidade, estando atento e sensível no apoio a todas as iniciativas que consigam conciliar educação e formação com respeito e inclusão ”.