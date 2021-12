Arranjo de Pandora: qual é o melhor no supermercado

Tem muitos que preferem Pandoro Ao panetone, talvez por ser mais simples, sem as frutas cristalizadas e as passas que alguns não gostam. Mas mesmo entre Pandoro existe alguma diferença e então Pós-consumo Ele achou apropriado colocar uma classificação para ver o melhor. A análise incluiu dez tipos diferentes de Pandoro, tanto entre os que estão nas gôndolas dos supermercados, quanto entre os mais tradicionais. A escolha foi entre produtores que associaram seu nome ao típico bolo de aniversário. O pandoro vencedor subiu ao palco depois de passar por vários testes de laboratório e depois de ser provado por chefes pasteleiros experientes e um júri de consumidores.

Qual é o melhor pandoro

Na hora de escolher o pandoro que colocamos na nossa mesa, a relação qualidade-preço também é muito importante, neste caso o produto fermentado comercializado com a marca Le Grazie ganha o desafio, ganhando 72 pontos numa escala de 1 a 100. De acordo com este produto tem o melhor valor visto que o seu preço é de 3,79 euros o quilo. Melhor que ele, em termos de qualidade, só Panduro fez ver maria Que arrecadou 73 pontos, com um preço médio de um pacote de quilos de 11,70 euros. Na terceira etapa do pódio encontramos pandoro di Maina que marcou 70 pontos e é vendido por 6,15 euros o pacote de 1 kg. Em seguida, o Altroconsumo escolheu as três sobremesas que ocuparam os três primeiros lugares de “excelente qualidade”.

Além do bom gosto do fermentado, a relação custo-benefício também foi levada em consideração. Normalmente, os fermentados caseiros de Natal podem custar mais de 30 euros, e até 60/70 euros se acompanhados pelos nomes dos pasteleiros mais famosos do mundo. No entanto, o Altroconsumo favorecia doces acessíveis até mesmo para mortais pobres, refutando a ideia clichê de que um preço mais alto corresponde a um produto melhor. Mais uma vez, encontramos Esselunga no topo de classificação Que em 2020 ganhou a medalha de ouro para Banneton. Mas no topo da pontuação encontramos o Magnífico Pandoro Tre Marie com 73 pontos e logo atrás de Le Grazie di Esselunga com 72. No terceiro nível do pódio aqui está Maina com 70 pontos. Depois o resto: Miligati, Motta, Paoli, Pirpelini, Balwani, Bursari e no final da classificação Baluku com 58 pontos.

O que não pode faltar

As especificações do Pandoro obrigam os produtores a usarem uns aos outros Ingredientes em traços sólidos. O principal: farinha de trigo. Açúcar; Ovos de galinha de classe A ou gema (derivados de ovos de galinha de classe A), ou ambos, em quantidades que incluam pelo menos 4% na gema; Manteiga obtida direta e exclusivamente a partir de natas de leite de vaca com a contribuição de gordura de manteiga, em quantidades não inferiores a 20%; Levedura natural feita de fermento. Aromas de baunilha ou baunilha. Sal (incluindo sal iodado). Alternativamente, existem ingredientes opcionais: leite e seus derivados; Cerveja; Manteiga de cacau; polissacarídeos. fermento (limite de até 1%); açúcar imperceptível sabores naturais e naturais idênticos; emulsões; O ácido sórbico é um conservante (sorbato de potássio).