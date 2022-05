Na Itália “o uso de concessões públicas para bens públicos, como praias, não foi ótimo”. “Isso significa uma perda significativa de receita, pois essas concessões são renovadas automaticamente por períodos prolongados e a preços bem abaixo dos valores de mercado.” Pode ser lido na nota da Comissão Europeia no Country Report for Italy incluído no Spring Package for the European Semester. A reforma a este respeito já está consagrada na lei da concorrência, pelo que indica que a Europa espera uma rápida aprovação face ao NRP. Em suas recomendações, a comissão então pediu um “aumento do corte de impostos sobre o trabalho” e “a adoção de uma lei que permita a reforma tributária”. Em termos de registro de terras, a UE teria aceitado o ponto de mediação de Mario Draghi com o centro-direita, então não deveria haver consequências para o PNRR. Entretanto, o executivo da UE acredita que a nova suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento para todo o ano de 2023 se justifica para o nosso país: “A Itália vive desequilíbrios excessivos. Os pontos fracos estão relacionados à alta dívida pública e ao fraco crescimento da produtividade.”

“Nas suas recomendações à Itália, a Comissão Europeia confirma que a reforma do registo predial, que o governo Draghi prevê no mandato fiscal, aumenta a carga fiscal sobre a propriedade. As palavras do Comissário da UE para a Economia Gentiloni são inequívocas: “Em nossas recomendações solicitamos que os valores cadastrais sejam atualizados para os valores atuais de mercado”. ” disse a chefe da organização Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Como surgiu do Conselho Federal da Lega “um firme não a qualquer hipótese de aumentar os impostos sobre a casa e as economias dos italianos”. Mas o secretário de Carroccio, Matteo Salvini, salientou que o governo “não corre o risco de lei da concorrência”, mas “dos caprichos do Partido Democrata e 5 estrelas”. Estamos no governo para reduzir impostos e burocracia. Se outros têm tempo a perder com a lei eleitoral, nem Ius Soli nem Ddl Zan ajudam a Itália”, concluiu Salvini.

O presidente russo, Vladimir Putin, sobreviveu a uma tentativa de assassinato em fevereiro após a invasão da Ucrânia. Foi o que disse o chefe do principal departamento de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Kirillo Budanov, em entrevista ao Ukrayinska Pravda. Houve uma tentativa de assassinar Putin. Foi até alegado que ele foi atacado por representantes do Cáucaso há pouco tempo. “Esta é uma informação não divulgada e uma tentativa completamente mal sucedida. Mas isso realmente aconteceu cerca de dois meses atrás “, concluiu Budanov.

“A Rússia matou pelo menos 4.600 civis na Ucrânia desde 24 de fevereiro, incluindo 232 crianças”, disse a procuradora-geral ucraniana Irina Venediktova, enfatizando que o orçamento não leva em consideração os dados recebidos dos territórios ocupados pelos russos. O número de mortos russos na guerra na Ucrânia em três meses é “semelhante” ao sofrido pela União Soviética nos nove anos de guerra no Afeganistão. Isso é o que a inteligência britânica afirma.

O vice-chanceler russo, Andrei Rudenko, explicou que o plano de paz proposto pela Itália para uma solução pacífica na Ucrânia “recebeu recentemente e estamos avaliando-o”. “Qualquer plano de paz que não preveja a soberania e a integridade territorial da Ucrânia não é um plano sustentável”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Emin Dshaparova.

“Apesar de todas as dificuldades, a economia russa está lidando bem com o golpe das sanções”, disse o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião com o líder bielorrusso Alexander Lukashenko.

“Todos os prisioneiros ucranianos que se renderam em Azovstal estão detidos no território da República Popular de Donetsk” e terão de ser julgados. Isto foi afirmado pelo governador da república pró-russa, Denis Pushlin.

O primeiro soldado russo foi condenado à prisão perpétua por crimes de guerra: Vadim Shishimarin, de 21 anos, matou um civil desarmado de 62 anos na região de Sumy.

Boris Bondarev, o conselheiro russo das Nações Unidas e Genebra, renunciou, por meio de uma carta postada nas redes sociais. Ele escreveu sobre a invasão da Ucrânia: “Nunca senti vergonha do meu país”: “o crime mais grave contra o povo russo” por um grupo administrativo que quer “permanecer no poder para sempre”.

Após 15 anos, a Starbucks deixou a Rússia. A famosa marca não estará presente no país com seus 130 restaurantes. A Starbucks pagará a 2.000 trabalhadores russos por mais seis meses para ajudá-los a “transferir para novos empregos”.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu “sanções máximas” contra a Rússia no Fórum de Davos, na Suíça. “Precisamos de um embargo completo ao petróleo, a exclusão de todos os bancos russos dos sistemas globais e nenhum comércio com a Rússia”, acrescentou.

Tensões entre os EUA e a China depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse em Tóquio que os EUA ajudariam Taiwan no caso de uma invasão chinesa. Pequim respondeu que estava pronta para defender seus interesses nacionais em Taiwan.

Entre 15 e 23 de maio, um total de 85 casos de varíola foram notificados na União Europeia (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suécia). Isso foi anunciado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) em uma nota. “O potencial do vírus se espalhar por contato próximo, por exemplo, durante atividades sexuais entre pessoas com vários parceiros, é considerado alto”, afirma o relatório.

Economistas seniores do Fórum Econômico Mundial em Davos esperavam que os preços do trigo subissem mais de 40%. Abrindo a reunião, a Oxfam, organização comprometida com o combate à desigualdade, argumentou que a pandemia produziu 573 novos bilionários (2.668 no total) e que 263 milhões de pessoas este ano podem acabar em extrema pobreza. A riqueza dos bilionários teria aumentado, em termos reais, mais nos 24 meses de Covid do que nos primeiros 23 anos das pesquisas de riqueza da Forbes. Hoje equivale a 13,9% do PIB global, uma parcela que mais que triplicou em relação aos 4,4% de 2000. Bucher, CEO Para Ox, os preços da energia “mas, ao mesmo tempo, décadas de progresso na luta contra a pobreza extrema correm o risco de frustrar milhões de pessoas simplesmente sem meios para sobreviver.” No setor de alimentos, haverá 62 novos bilionários. A família Kargill dominará, junto com outras três empresas, detém 70% do mercado agrícola global.

Giovanni Falcone lembrou 30 anos após o massacre de Capacci. Foi um momento, disse Sergio Mattarella, em que “parecia que a história da república havia parado, exterminada pela dor e pelo medo”. O presidente observou que as “claras visões proféticas de vanguarda” de Falcon também foram contestadas pelo judiciário: “Ele semeou coragem contra a covardia”.

Massimo Ferrero, ex-patrono da Sampdoria, foi condenado por falência e crime corporativo como parte de uma investigação do procurador-geral de Paola, na província de Cosenza. O tribunal de Paola marcou a audiência para o próximo dia 21 de setembro. Ferrero, que estava em prisão domiciliar, voltou à liberdade porque o juiz acatou o pedido de sua equipe de defesa.