FISCO: “Itália vai aguentar a pressão do BCE sobre as taxas de juro” – A Economia

A Itália é “capaz” de suportar taxas de juros mais altas usando a sabedoria da lei orçamentária: “Manter o sistema financeiro público e, assim, reduzir e diminuir o déficit ao longo do tempo é de suma importância.” Mas também é necessária uma “abordagem prudente” à intensidade e ao momento da pressão do Frankfurt. Depois de mais de dois meses de silêncio sobre as escolhas do BCE, Governador do Banco da Itália Ele traz de volta “pombas” diante das “muitas vozes no BCE” e levanta um problema de comunicação que “precisa ser melhorado” por parte dos defensores do banco central. O governador está em silêncio desde meados de novembro, quando pediu uma abordagem “menos agressiva” após dois aumentos consecutivos de juros de três quartos de ponto percentual. Enquanto isso, o Banco Central Europeu desacelerou para meio ponto em dezembro, mas palavras “falcânicas” pontuaram a discussão.

Finalmente, em Davos, uma enxurrada de declarações para conter os rumores que circulam na Bloomberg de um ritmo menos acelerado de aumentos a partir de março. Fiesco agora voltou a ouvi-lo. Após a deflação, ele reconhece, “a política monetária não é mais ‘o único jogo da cidade'”, como era quando obrigava os governos a estimular o crescimento (e a inflação). Esta inflação elevada representa “riscos significativos” para famílias e empresas. Mas, acrescenta, “estamos dando mensagens muito duras e intimidadoras em vez de acompanhá-las” e “Não estou convencido de que é melhor arriscar restringir muito do que pouco hojeEle não é o único que merece cautela: ou Grego Yannis Stournarasnas páginas do Kathimerini, diz que a alta dos juros “deveria ser mais gradual”.

Um cenário de crescimento incerto está entre as preocupações dos “pombos”: a inflação, que agora desacelerou para 9,2% na Europa (11,6% na Itália), pode cair “sem que nossas medidas afetem a produção empresarial e o emprego em particular danos sérios”, disse ele diz Visco apontou para algumas declarações anteriores pedindo uma luta contra a inflação, mesmo com riscos leves de recessão. Se o aperto do BCE for excessivo, refere o governador, existe o potencial de “reação exagerada das famílias, empresas e agentes de mercado, com riscos para a estabilidade financeira e para a actividade económica” e até inflação a médio prazo. Palavras que também parecem indicar a diferença, em 181 no final de segunda-feira mas com o BTP a dez anos a regressar a mais de 4% não só superado pela Grécia. O que é certo é que A saída de Visco e Stournaras reequilibrou um debate que durante semanas parecia refém dos ‘falcões’. E isso não está acontecendo tanto com a reunião de 2 de fevereiro que se espera um novo aumento de meio ponto como em dezembro, mas olhando para as reuniões de março em diante.

Um resumo foi dado lá Presidente Cristina Lagarde, que em dezembro havia anunciado aumentos de meio ponto a cada vez, e reiterou: “Vamos continuar no caminho certo” porque as taxas têm que “subir exponencialmente”. está sendo Governador francês Villeroy de Gallo e governador espanhol Pablo Hernandez de Cos (Precisaremos de incrementos “grandes”), bem como Economista-chefe Philip Lane, eles se aproximaram da posição de Lagarde. E agora A linha de cautela no combate à inflação continua a ser do guia Fabio Panetta, Fiesco, Stournaras e dos governantes menos influentes de Chipre, Portugal e Malta. mais pesado O grupo opositor, que inclui entre outros Nagel (Bundesbank), Knot, mas também Schnabel (do Diretório), nórdicos e – ainda que mais cautelosamente – VP de Guindos. É difícil dizer quem vai ganhar em março. Mas os dados econômicos sugerem (por enquanto) que os riscos de recessão estão diminuindo e o núcleo da inflação excluindo alimentos e energia continua subindo para 5,2%. O tom predominante nas declarações públicas, assim como na ata da reunião de dezembro, aponta para outra pressão de meio ponto.