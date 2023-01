FISCO: A Itália consegue aumentar as taxas de juros. Yellen: Estou otimista, a inflação está caindo

Ouça a versão em áudio do artigo

“Nosso país é capaz, seguindo o caminho já trilhado por políticas e reformas prudentes, para administrar as consequências de restrições monetárias graduais, mas necessárias.” A afirmação foi do governador do Banco da Itália, Ignazio Fiesco, em entrevista ao Ambrosetti Clip. Segundo Visco, “os alarmes que às vezes são levantados sobre os efeitos que novos aumentos nas taxas oficiais podem ter em nossa economia não podem ser compartilhados”. Em vez disso, Visco enfatiza os “riscos significativos” da inflação para famílias, empresas e poupança.

Visco: Abordagem de juros e aperto monetário é prudente

O governador do Banco da Itália também voltou a pedir uma “abordagem cautelosa” na normalização da política monetária do BCE. Viscoe acredita que “o rumo da viagem só pode ser o que Frankfurt tomou nos últimos meses de aumentos, mas nos convida a equilibrar os riscos de inflação inerentes às expectativas e salários com os de condições financeiras muito precárias para famílias e empresas”. Ou seja, não estou convencido de que seja. Hoje é melhor arriscar muita restrição do que pouca”, frisa o governador.

Yellen: Estou otimista, a inflação está caindo

“Ainda temos um mercado de trabalho muito tenso. Estamos vendo alguns sinais de inflação em serviços que requerem atenção contínua, mas estou otimista de que a inflação está diminuindo”, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a repórteres nos bastidores de uma visita. à Zâmbia, disse à mídia internacional. Yellen: “Acho que nós, nos EUA, continuamos a ver um mercado de trabalho forte e progresso na inflação” e há “sinais muito promissores”. últimos seis meses, com preços mais baixos de energia e energia, frete e preços de commodities, ao mesmo tempo em que facilitam amplamente os problemas da cadeia de suprimentos. O secretário do Tesouro também enfatizou que os preços do aluguel de casas devem cair nos próximos meses, o que ajudaria.

“Estamos vendo uma redução significativa nos problemas da cadeia de suprimentos, reconstrução de estoques e redução dos custos de remessa”, disse Yellen a repórteres. Assim, esta parte da inflação já não contribui significativamente (para preços mais altos, tão)”.

Nos EUA, várias medidas de inflação mostraram sinais encorajadores nas últimas semanas, incluindo um declínio no índice de preços ao consumidor, que caiu para 6,5% no ano até dezembro, de uma alta de 9% em junho. Os preços ao produtor também caíram mais rápido do que o esperado.