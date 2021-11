Tim, Gubitossi sai de cena. Se você vive com a hashtag, qual será o fim da oferta pública de aquisição da Kkr?

Luigi Gobitossi deixa Tim. Este é o resultado após quase 6 horas de bordo. Um resultado que muitos consideram garantido. Ontem O diretor – à frente da empresa desde 2018 – devolveu os poderes ao conselho de administração.

O presidente Salvatore Rossi assumirá função provisória Aguardando a nomeação de um novo CEO. No atual CEO da Tim Brasil Pietro Labriola como Gerente Geral.

Então, Vivendi, o cheque: os franceses há muito exigem uma mudança na cúpula por causa dos resultados – considerados insatisfatórios – que Jupitosi trouxe para casa. Revisão para baixo da orientação de 2021 cervoAnunciando um novo plano de reorganização Para provar a difícil situação na casa de Tim. E O “fracasso” da operação DZN também exacerbou a situaçãoPelo menos até hoje: não há números oficiais, exceto o boato em que se baseia O nível de assinaturas será menor do que o esperado. NS Manifestação de interesse da Kkr em adquirir 100% das ações ordinárias e de poupança (metas do fundo de pelo menos 51%) Para a mesa do Conselho Extraordinário há apenas uma semana, então 11 diretores solicitados a convidar um conselho de diretores excepcional, Hoje, manifestou a sua preocupação com o desempenho das contas face à preparação do plano estratégico 2022-2024, a ser aprovado no próximo mês de fevereiro. A apresentação de Kakar poderia ter sido vista por alguns como o “movimento” extremo de Jupitosi que ontem, em sua carta ao conselho, interveio especificamente neste caso. Julgar as alegações como “falsas e extraviadas”.

Como será a oferta pública de aquisição da Kkr. Fitch: “Potenciais efeitos adversos”

Como o processo Kkr terminará? Você vai ficar de pé? Tudo que você vê. Mais adiante no relatório de hoje Os analistas da Fitch avaliaram os efeitos negativamente: “Com base em exemplos recentes de transações semelhantes no setor de telecomunicações, as estruturas de financiamento tendem a ter um componente de dívida significativo que aumenta a alavancagem para níveis consistentes com os ratings da Classe B.” Se a transação continuar, iremos reavaliar o rating da Tim com Há potencial negativo consequências.

14 de dezembro de 2021 – 11:00 Telco para a Itália: como acelerar a transformação. PNRR e oportunidades de nuvem

A Cvc Capital Partners pode alinhar-se com a Kkr. De acordo com a Bloomberg, a colaboração “ajudará a dividir os encargos financeiros da maior aquisição da Europa”. De acordo com a Bloomberg, “as duas firmas de investimento mantiveram conversas exploratórias sobre a possibilidade de uma oferta conjunta”. A Cvc está supostamente “estudando uma possível aquisição da Telecom Italia por vários meses”. Com relação à Advent International, “que está em negociações para colaborar com a CVC, a ideia foi posta de lado devido à complexidade da transação e ao apoio percebido do governo italiano para a oferta da Kkr.”

Em 29 de novembro, a presidência do sindicato levou vantagem

A preocupação sindical está crescendo, assim como o descontentamento. Slc Cgile, Fistel Cisl e Uilcom Uil anunciaram em uma nota conjunta que estarão presentes em Mise na segunda-feira, 29 de novembro, a partir das 9h30, e em frente às províncias de toda a Itália “Para canalizar a indignação com a posição do governo sobre a questão da única rede Tlc e o caso de um forte conflito que irrompeu novamente no Grupo Tim. É claro que o impulso está sendo feito para as opções de ‘melhor governo’, que têm abandonou a perspectiva de relançar um modelo do qual o estado participava, o modelo de memorando de agosto de 2020, em favor de um modelo de muitas pequenas redes onde o estado dá dinheiro aos indivíduos, perde qualquer tipo de soberania sobre um ativo estratégico como a rede e agrava o atraso tecnológico do país. Nem tudo a nosso favor! Quem decidir não tomar uma decisão será responsável pelo declínio da infraestrutura do país. e, sobretudo, pelas milhares de iterações no setor que essas opções inevitavelmente produzir. ”

@Todos os direitos reservados