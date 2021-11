A produção de castanha voltou a crescer: 38 mil toneladas, + 10%. Mas a seca e as pragas ainda são perigosas

É queda na marca da castanha, outono de 2021: A colheita da deliciosa fruta consumida durante séculos em todo o país teve um aumento de 10% em relação ao ano passado, embora o número tenha ficado abaixo do esperado devido à seca de verão. No total, 38.000 toneladas foram produzidas, Um resultado geralmente satisfatório também tendo em vista a preocupação decorrente de A vespa-bílis da castanha, um parasita nativo do Extremo Oriente que assombram nossas florestas nativas há anos. O inseto Torymus sinensis foi usado para deter a praga.

A produção de castanhas na Itália está comprovada historicamente há muito tempo, e no início do século 20 era muito maior do que hoje, basta considerar que em 1911 eram 83.000 toneladas. No entanto, a situação está melhorando significativamente graças ao equilíbrio na fisiologia das plantas, além disso, a qualidade dos frutos está em constante melhora. Dizer que é Coldiretti quem monitora atentamente a situação e está em contato com o agricultor.

Recentemente surgiu um novo problema para a castanha nacional, que é o problema da importação do produto da Turquia e de outros países mediterrânicos como a Grécia e Portugal: No total, em 2020, 24,3 milhões de quilos de castanhas caíram em nossas mesas e muitas vezes foram passadas como italianas.. Para produtos e farinhas processadas, a situação definitivamente não é melhor devido à falta de compromisso com a denominação de origem e ausência de códigos alfandegários.

Coldiretti é barulhento e pede mais verificações sobre a procedência das castanhas à venda, entretanto chama o consumidor para prestar atenção na qualidade e sugere Recorra aos produtores de Campagna Amica para desfrutar de produtos seguros a um preço acessível. Redescubra os mercados e festivais locais, onde uma relação cliente-vendedor ainda parece estar faltando em outro lugar e você pode combinar compras gourmet com turismo experiencial e cultural, redescobrindo a história de pequenos vilarejos.

Afinal, as castanhas italianas não têm nada a invejar de outros países: são quinze produtos com identificação de origem com reconhecimento europeu, cinco deles estão na Toscana como Marrone del Mugello Igp, Marrone di Caprese Michelangelo Dop e Castagna de Monte Amiata Igp. Na Emilia-Romagna está o Marrone di Castel del Rio IGP, no Vêneto o Marrone di San Zeno Dop, no Piemonte Castagna Cuneo IGP e no Lazio Castagna di Vallerano DOP. Em suma, você tem muito por onde escolher.

A castanha é um produto que lembra as tradições gastronómicas dos camponeses e é consumida das mais diversas formas: é assada numa panela perfurada clássica e envolvida num pano húmido ou fervida em água com sal e ainda cozida com leite e açúcar. O creme especialmente delicioso é o creme obtido a partir da polpa de castanha com sabor a casca de limão e baunilha, bem como a torta com natas e biscoitos amanteigados.