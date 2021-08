Começa o contra-relógio da equipe liderada por Mario Draghi

Os exames nunca acabam, temos que ganhar o campeonato de credibilidade.

Legnano – reconheceu e até admitiu (com uma boa dose de otimismo) que o esporte pode ser tomado como uma metáfora da vida (ou seja, o empenho e a perseverança indispensáveis ​​para atingir os objetivos traçados), e esperamos sinceramente que os extraordinários resultados obtidos em esta sessão quente de verão por nossos atletas e nossos atletas (Campeonato europeu de futebolE Olimpíadas de Tóquio) é o prelúdio perfeito para sucessos semelhantes e futuros para a equipe do governo liderada por Mario Draghi.

Agora que é um arquivo bicicleta Lá (primeiro lote de 24,9 Em bilhões de euros em 191,5 De agora até 2026), devemos passeio é claro.

a Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Número PNRR.) representa o seguinte campeonato, o próximo olímpico Que a classe política italiana deve vencer.

Não há alternativa para a vitória, ou melhor, há apenas uma alternativa: a derrota.

Desta vez, nenhuma desculpa pode ser dada. Desta vez, não é permitido procurar bodes expiatórios ou desculpas adequadas; Desta vez temos que fazer nossa parte partida Colocando o máximo (mais alguma coisa) de nossas capacidades nisso.

ele não estará lá exames de reparo: Promoção ou inaceitável.

a Número PNRR. Compreendo 256 Itens de despesas, reembolsos virão 10 Prestações semestrais, desde que, claro, a 526 Metas definidas até 30 de junho de 2026, os recursos serão divididos entre 23 ministérios.

Velocidade, eficiência e coordenação são indispensáveis.

Não é surpreendente que o MinistroEconomie Daniel franco (a Diretor associado Junto com o Primeiro Ministro Mario Draghi de todo o processo de reembolso e flexibilidade) recomendou fortemente que todos os departamentos envolvidos “Implementação de intervenções em tempo hábil“

Não adianta esconder: todo o sistema italiano Sob o microscópioEm jogo já está a nossa credibilidade / fiabilidade a nível internacional.

Até porque está entre os países que Comissão Europeia deramOK Pelo plano apresentado e pela concessão da primeira parcela dos empréstimos concedidos pela fundo de recuperação, temos claramente em primeiro lugar com 24,9 Em bilhões 191,5 Total; eles seguem Espanha Com 9 (Em 69,5), Grécia Com 4 (Em 30,5), Alemanha Com 2,3 (Em 25,6), Portugal Com 2,2 (Em 16,6), Eslováquia Com 0,823 (Em 6,3), Áustria Com 0,450 (cerca de 3,5), Letônia Com 0,236 (Em 1,8), Dinamarca com 0,200 (Em 1,5), Luxemburgo com 0,012 (Em 0,093)

como sabemos Eduardo de filippo Os exames nunca acabam E desta vez o que nos emociona é um desafio especial.

O fato de tocar Governo técnico A partir de Mario Draghi – depois de mim Governos Técnicos A partir de Ciampi (1993-1994), religioso (1995-1996) H Monty (2011-2012) – Superando Baba de todos os exames, por assim dizer, não é nada sem sentido e, com toda a sinceridade, lança muitas dúvidas sobre a capacidade / vontade real classe política Adoçado surpreender o mundo Por fim, forneça prova de responsabilidade e após consideração do exercício da função governamental.

Ele era o mundo da politica Gaetano Mosca Para definir as mesmas funções e funções classe política, é entendido como umelite Assuma a responsabilidade pelo julgamento.

Nas últimas décadas, inúmeros grupos governamentais (66 governos em 74 anos, um recorde mundial!) A Palácio Shigee Não é que legitimassem especificamente a teoria de Mocian, mas, pelo contrário, em muitas circunstâncias, sustentavam a impressão de que tudo o que é bom é feito na Itália, é possível Apesar de governo e não Obrigado agora mesmo.

Uma definição um tanto implacável, mas realista: basta ouvir a opinião dos atores econômicos sobre o tema.

Mas ai faz um monte de toda a grama. Ai da armadilha da frustração e da autoflagelação pela complacência (esporte em que nós, italianos, nos destacamos desde tempos imemoriais).

Agora, mais do que nunca, só há uma coisa a fazer: passeio Com força, determinação e paixão.

a bicicleta – Como já dissemos – Há um e é bicicleta Categoria Ultra luxo (merece beleza 191,5 Bilhões!).

a escalar a colina em que devemos tentar nossas mãos e continuar a manter a metáfora matemática, requer grande comprometimento e grande profissionalismo (no nível meu pirralhoE cubano NS Merx, por assim dizer): o chamado pirulito de roda Não é permitido, e nem eu pesos mortos; Eficiência, velocidade, confiança e coordenação (como Fausto DesaloE Marcel JacobsE Lorenzo BataE Filippo TurteauE Simon ConsoneE Filippo janaE Francesco LamonE Jonathan Milan) com a adição de força e perseverança (ver Luigi BossaE Massimo StanoE Antonella Palmisano), não esquecendo a vontade de pesquisar (Gianmarco TampereE não pare de acreditar e blasfemarVito del AquilaE Katrina PantiE Roger titaE Valentina RodiniE Federica Cesarini)

Portanto, apenas Equipe A partir de Mario Draghi Ele será capaz de marcar e vencer Campeonato de Credibilidade, exatamente como Roberto Mancini tinha ganhado Campeonato europeu derrotar aqueles de Brixi.

dever, Excelente Mario! Vamos todos trabalhar juntos para derrotar os pessimistas de Italexit!

Luciano Landoni

