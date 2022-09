Ele sempre enche quando abastecido com gasolina? Você está errado, esse erro é imperdoável

Reabastecer quando você está em modo de espera é o que todos nós fazemos um pouco mais. Qualquer um que use o truque de reabastecimento uma vez, para estar seguro por pelo menos duas semanas.

Na verdade é um mau hábitoAlém disso, pode ter consequências importantes para a carteira e além.

Poucos sabem que por exemplo A densidade do combustível aumenta no verão À medida que as temperaturas sobem, um litro de combustível entregue não é realmente um litro, mas é muito menos do que você paga.

É por isso que não é recomendado encher o carro

A razão pela qual o reabastecimento não é recomendado, especialmente se você não usa o carro com frequência, é que a gasolina fica velha em poucos dias ou semanas no máximo, então deteriorando e estabilizando vai danificar o tanque ou causar problemas com o carro. Quando estiver cheio, é uma boa ideia se perguntar quanto ele realmente paga para fazê-lo.

Não pode ser ignorado então Risco de danos na seringa e na bomba, filtro de gasolina ou diesel, que deixa o carro em stand by por muito tempo. Nem todo mundo sabe disso Dirigir com o veículo em um modo de espera perigoso Não apenas porque você pode ficar sem combustível a qualquer momento. Se você não tiver um posto de gasolina por perto, isso pode se tornar um problema real.

Então, qual é a verdade? Qual é o melhor conselho que você pode dar, é melhor pedalar com um tanque meio vazio ou um tanque cheio? ideal Enche o tanque até um quarto antes de estar cheiopara não entrar em reserva e assim rodar com a carga de combustível adequada.

Dicas de como colocar combustível no tanque do carro

em relação a Pistola de distribuição de bomba de gasolina, isso não deve ser usado ao máximo, na verdade, deve ser reabastecido lentamente porque assim se cria menos vapor, economizando dinheiro. Neste caso, o combustível vem na forma líquida e é inteiramente combustível.

No verão , Recomenda-se reabastecer no início da manhãPorque com o aumento da temperatura a densidade do combustível também aumenta, seja diesel ou gasolina, não importa porque nada muda. Finalmente, é aconselhável evitar o reabastecimento quando o combustível é drenado, porque neste caso a gasolina definitivamente não está limpa. Eles fazem combustível enquanto o caminhão está descarregando, eles vão para Despeje também o resíduo no tanque que geralmente se acumulam embaixo. O resultado são danos ao tanque e ao sistema do veículo em geral.